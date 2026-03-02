Prințul William și prințesa Kate au distribuit pentru prima dată un mesaj video înregistrat integral în galeză

Palatul Kensington a distribuit duminică mesajul video rostit de William și Kate în galeză cu ocazia Zilei Sfântului David.



Prințul William a declarat: 'Tuturor celor din Țara Galilor, vă doresc o zi foarte fericită de Sfântul David!'.

'Țara Galilor este foarte apropiată de inimile noastre și noi așteptăm cu nerăbdare fiecare vizită pe care o întreprindem aici. Este o țară frumoasă, cu o istorie bogată și cu oameni minunați. Vă dorim tuturor o zi plină de sentimentul de sărbătoare alături de familie și de prieteni', a adăugat prințesa Kate.



Mesajul în galeză a fost înregistrat săptămâna trecută la Castelul Windsor.



În acel mesaj, care este vorbit în întregime în galeză, Kate și William poartă narcise la reverele hainelor - floarea națională a Țării Galilor.



Prințul și prințesa de Wales au vizitat comitatul Powys din Țara Galilor săptămâna trecută, făcând și o oprire neprogramată pentru a saluta mulțimea de admiratori, reuniți în număr mare în pofida unei ploi torențiale, în centrul orașului Llanidloes.



Atunci, cuplul princiar s-a deplasat la The Hanging Gardens, un centru comunitar dedicat rezilienței și creativității.



După aceea, William și Kate au vizitat un pub local, au stat de vorbă cu localnicii care asistau la un festival dedicat limbajului semnelor în limba galeză, au acordat autografe pe desenele unor copii cu vârste de trei și patru ani, înainte de a lua prânzul la un restaurant din localitate.