Influența Echinocțiului de toamnă 2025 asupra tuturor zodiilor

Evenimentul are loc în zodia Balanței, ceea ce ne îndeamnă la reflecție, echilibru, atenție acordată relațiilor și familiei, justiției sociale.

Berbec

Echinocțiul de toamnă are loc în timpul retrogradării planetei Neptun în semnul tău. Trebuie să acorzi atenție intuiției tale pentru a-ți planifica următoarele 6 luni.

Taur

Nu lăsa lipsa ta de productivitate să te afecteze. Este momentul să te liniștești și să recunoști că nu ești perfect în relațiile cu ceilalți. De asemenea, fii atent la nevoile tale emoționale.

Gemeni

Ești predispus spre romantism, dragoste, pasiune. Este timpul să-ți vindeci sufletul. Vrei să te distrezi și să te eliberezi, dar acceptă-ți limitele. Nu-și neglija propriile nevoi și nu-ți abandona valorile pentru plăceri.

Rac

Vrei stabiliate în relațiile de dragoste. Gândește-te la situațiile dificile prin care ai trecut și găsește noi sensuri. Echinocțiul de oamnă te va face mai calm și mai relaxat.

Leu

Acorzi atenție problemelor din viața ta. Este momentul să îți consolidezi legăturile eomoționale dar fii conștient de limitele tale și încarcă să nu le încalci. Ai oportunitatea de a vedea ce și se potrivește la locul de muncă.

Fecioară

Reflectezi asupra chestiunilor sentimenale, a locului tău în familie și cum să depășești situațiile dificile. La locul de muncă apar schmbări pe care le dorești de ceva timp. Fii tu însăți și vei arage succesul.

Balanță

Este timpul să reflectezi la nevoile ale și la progresele pe care le-ai realizat. Renunță la iluziile pe care le-ai creat în realțiile tale și recunoaște realitatea.

Scorpion

Ai oportunitatea de a te odihni, a renunța la ceea ce nu îți mai folosește. Este timpul să te cooncentrzi pe vindecarea ta emoțională și să te elași ghidat de intuiție.

Săgetător

Acțonează cu intenție și conștient în relațiile tale. Dacă ceva nu îți mai este de folos, mergi mai departe. Apreciază locul unde te afli și mergi înainte, chiar dacă unii din apropiații tăi vor porni pe alt drum.

Capricorn

Acorzi atenție aspectelor importante ale vieții, acela care contează pentru tine, respectiv carieră și viață personală. Nu vrei să renunți la nimic. Alungă energiile negative și recunoaște ceea ce se întâmplă.

Vărsător

Cauț aventuri, așa că este m omenul să faci planuri de călătorie ori strategii pe termen lung. Ești entuziasmat că dorințele tale vor devenni realitate.

Pești

Îți dorești mai multă intimitate și conexiune cu cei din jur. Relațiile cu cei apropiați sunt importante pentru tine. Te vindeci de traumele emoționale și îți aduci aminte de ce te afli în anumite relații și ce reprezintă ele în viața ta, porivit catine.ro.