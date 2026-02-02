Lovitură astrală de proporții: O zodie devine „personajul principal” al anului 2026

Conform acestuia, zodia Rac profită din plin de norocul și oportunitățile pe care le atrage în acest an.

Deși Racii nu sunt cunoscuți pentru obsesia față de bani sau detalii financiare, următoarele săptămâni schimbă complet această abordare. „Încep acum să analizeze foarte atent situația lor financiară și caută modalități diferite, chiar unice, de a-și construi averea”, a explicat astrologul într-un videoclip recent, scrie yourtango.com.

Racul a intrat într-o eră puternică a prosperității

Racii beneficiază în prezent de energia unui „an de smarald”, o perioadă extrem de favorabilă, marcată de tranzitul lui Jupiter – planeta norocului, expansiunii și creșterii – prin zodia lor.

Jupiter a intrat în Rac încă din 2025, însă retrogradarea sa din noiembrie anul trecut a încetinit fluxul de câștiguri materiale. Partea bună? Această pauză forțată a ajutat Racii să-și schimbe mentalitatea. Acum sunt pregătiți să preia controlul asupra destinului lor financiar.

„Sătui de aceleași lupte repetitive, Racii caută acum un tip de putere pe care nu l-au mai accesat până acum”, spune Grim.

Accent puternic pe investiții și resurse comune

O mare parte din această energie de abundență se concentrează în casa a opta a Racului, asociată cu:

investiții,

veniturile partenerului,

moșteniri,

câștiguri neașteptate,

resurse financiare comune.

Potrivit astrologului, acest tranzit indică faptul că mulți Raci „vor face o investiție capabilă să creeze un cerc virtuos de expansiune financiară”.

În perioada următoare, Racii vor analiza cu atenție:

portofoliul de investiții,

proiecte pe termen lung,

afaceri sau idei în care sunt dispuși să investească resurse semnificative, cu scopul de a le vedea crescând în timp.

Chiar și fără investiții clasice, există șanse mari ca Racii să direcționeze bani, timp sau energie într-un proiect care le poate schimba radical viitorul.

Și cariera Racului este pe punctul de a exploda

Pe lângă câștigurile financiare, cariera Racilor intră într-o etapă de ascensiune accelerată. Odată cu intrarea lui Saturn și Neptun în casa a zecea (cea a carierei și statutului public), până la mijlocul lunii februarie, Racii devin – fără exagerare – „personajul principal” al anului 2026.

Această vizibilitate vine însă cu responsabilități pe măsură. Astrologul recomandă Racilor să se înconjoare de oameni care le susțin cu adevărat succesul și să fie pregătiți pentru discuții sincere, inclusiv despre putere, bani și limite în relații.

O perioadă intensă, dar extrem de favorabilă

Deși poate părea intimidant, tot ce urmează marchează începutul unei ere extrem de puternice și abundente pentru zodia Rac. Cu o mentalitate schimbată, decizii curajoase și oameni potriviți alături, lucrurile încep să se alinieze spectaculos.