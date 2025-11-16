Spune-mi în ce lună te-ai născut, ca să-ți spun ce VIBRAȚIE ai! Cuvântul care îți rezumă energia interioară

Aura și energia ta, într-un singur cuvânt – în funcție de luna în care te-ai născut

Fiecare persoană are o aură – un câmp energetic invizibil care reflectă vibrația sa interioară. Potrivit experților în spiritualitate, această aură este influențată de luna nașterii, iar fiecare lună are o frecvență emoțională proprie, exprimată printr-un singur cuvânt-cheie. Acesta dezvăluie prima impresie pe care o lași în jurul tău și esența energiei tale spirituale, potrivit Parade.

Află mai jos care este cuvântul care definește vibrația ta interioară, culoarea aurei tale și ce spune aceasta despre tine.

Ianuarie – Confort

Aura ta este albastru marin, iar energia Capricornului și a Vărsătorului te face o persoană caldă și empatică. Cauți mereu siguranța emoțională și armonia în jurul tău. Cuvântul tău: „Confort” – pentru că ești refugiul emoțional al celor din jur.

Februarie – Visare

Cu o aură teal, februarie este luna visătorilor. Energia Vărsătorului și a Peștilor te inspiră să transformi idealurile în realitate. Cuvântul tău: „Visare” – ești un creator care trăiește între realitate și fantezie.

Martie – Expresivitate

Aura ta violet reflectă fuziunea dintre Pești și Berbec. Ești o persoană spirituală, creativă și pasională, care se exprimă liber și autentic. Cuvântul tău: „Expresivitate” – pentru că prin tine se manifestă inspirația pură.

Aprilie – Afirmare

Hot pink este culoarea aurei celor născuți în aprilie. Sub influența Berbecului și a Taurului, ai curajul să-ți exprimi dorințele. Cuvântul tău: „Afirmare” – vocea ta contează și se face auzită.

Mai – Judecată

Culoarea ta este verde smarald, iar combinația Taur–Gemeni îți oferă claritate și discernământ. Cuvântul tău: „Judecată” – vezi lumea cu luciditate și știi să alegi cu inima și mintea.

Iunie – Serenitate

Aura ta alb strălucitor aduce liniște și pace interioară. Sub semnele Gemenilor și Racului, ești un echilibru între rațiune și emoție. Cuvântul tău: „Serenitate” – ești sursa calmului pentru cei din jur.

Iulie – Încredere

Culoarea aurei tale este portocalie, vibrantă și puternică. Racul și Leul te înzestrează cu o forță magnetică și o dorință de a crea conexiuni autentice. Cuvântul tău: „Încredere” – ești sigur pe tine și inspiri curaj.

August – Loialitate

Aurul strălucitor definește aura ta. Leul și Fecioara te fac o persoană regală, devotată și constantă. Cuvântul tău: „Loialitate” – când iubești, o faci cu toată ființa.

Septembrie – Dulceață

Aura ta are o nuanță de piersică, delicată și caldă. Fecioara și Balanța aduc în tine echilibru și rafinament. Cuvântul tău: „Dulceață” – ești blând, empatic și aduci lumină celor din jur.

Octombrie – Putere

Culoarea ta este burgundy, sofisticată și profundă. Balanța și Scorpionul te fac un pilon de stabilitate și încredere. Cuvântul tău: „Putere” – te ridici de fiecare dată mai puternic.

Noiembrie – Echilibru

Aura ta este maro, simbol al stabilității. Scorpionul și Săgetătorul te fac o persoană calmă, realistă și ancorată în prezent. Cuvântul tău: „Echilibru” – ești temelia emoțională a celor dragi.

Decembrie – Inteligență

Aura ta gri emană claritate și profunzime. Săgetătorul și Capricornul îți oferă un spirit înțelept și curios. Cuvântul tău: „Inteligență” – ești ghidat de logică, dar și de intuiție.