Luna Nouă în Fecioară. 4 zodii fac schimbări majore în viață

Fecioară

Aceasta este resetarea ta și nu o irosi. Luna Nouă în semnul tău îți scoate în evidență creșterea, corpul tău, obiceiurile tale și obiectivele tale. Deodată, este clar ce te hrănește și ce te seacă. Rutine vechi? Afară. Pierderi de energie deghizate în prietenii? Tăiate. Îți construiești o viață care se potrivește cu viziunea din mintea ta, o alegere pe rând, și o faci fără scuze.

Pești

Relațiile tale sunt într-o curățare spirituală profundă. Această Lună Nouă în semnul tău opus îți pferă o oglindă și te face să privești echilibrul (sau dezechilibrul) dintre a da și a primi. Dragostea și parteneriatul, fie ele romantice, platonice sau profesionale, nu pot prospera dacă tu porți întreaga povară. Este timpul pentru limite care să te protejeze de a fi prins în haosul altcuiva. Oamenii potriviți nu doar îți vor accepta nevoile, ci le vor respecta. Te vei întreba de ce te-ai mulțumit vreodată cu mai puțin.

Gemeni

Acasă nu este doar locul unde trăești, este rampa ta de lansare.Luna Nouă în Fecioară îți îndreaptă atenția către spațiile, oamenii și ritmurile zilnice care te mențin cu picioarele pe pământ. S-ar putea să simți nevoia să te rearanjezi sau chiar să faci o mișcare îndrăzneață care se potrivește cu cine ai devenit, nu cu cine erai odată. Conversațiile de familie ar putea scoate la iveală vechi tipare pe care ești în sfârșit gata să le spargi. Cu cât casa ta se simte mai sigură și mai aliniată, cu atât vei fi mai de neoprit peste tot.

Săgetător

Viața ta publică este pregătită pentru o strălucire, iar de data aceasta nu este vorba despre urmărirea unor victorii rapide - este vorba despre mișcări consecvente și deliberate care îți schimbă traiectoria. Luna Nouă în Fecioară îți luminează zona carierei, cerându-ți să te gândești la munca ta, la reputația ta și la moștenirea pe care o construiești. S-ar putea să-ți înăsprești limitele profesionale, să accepți un rol care este în afara zonei tale de confort sau să renunți la ceva ce și-a urmat cursul. Rescrii povestea despre cine ești, iar lumea ia notițe, potrivit collective.world.

