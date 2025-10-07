Luna Plină dă lecții dureroase acestor 3 zodii, până pe 12 octombrie 2025

Energia astrală din perioada 6–12 octombrie 2025 aduce revelații, curaj și o nevoie puternică de a lăsa în urmă trecutul. Cei care au curajul să înfrunte adevărul vor descoperi că viața li se așază, în sfârșit, pe făgașul potrivit.

♎ Balanță

Pentru tine, Balanță, Luna Plină în Berbec scoate la suprafață tensiuni din relațiile apropiate. Poate apărea nevoia de a clarifica lucruri, de a spune lucrurilor pe nume. Mercur în Scorpion amplifică emoțiile, dar îți oferă și forța de a te impune.

Mesajul Universului pentru tine: nu mai lăsa pe nimeni să îți dicteze ritmul sau alegerile. Fii sinceră cu tine și stabilește-ți propriile limite. Dacă relația merită, va supraviețui acestei confruntări. Dacă nu, e timpul să mergi mai departe cu demnitate.

♉ Taur

Pentru tine, Luna Plină activează emoții din subconștient și amintiri vechi. Poate fi o perioadă de introspecție profundă. Mercur și Pluto te pot face să devii obsedat de o problemă sau o persoană, dar această energie te ajută, de fapt, să vindeci ceea ce ai tot amânat.

Vorbește despre ceea ce te apasă — cu un prieten apropiat sau chiar cu un specialist. Reînvață să trăiești în prezent, nu în trecut. Odihna și grijă de sine sunt esențiale.

♍ Fecioară

Pentru tine, Fecioară, perioada aceasta aduce claritate în privința banilor și valorilor personale. Poate că ai fost stresată de un blocaj financiar sau de nesiguranță, dar lucrurile încep să se așeze. Saturn a încetinit lucrurile, dar acum ești pregătită să reconstruiești pas cu pas.

Lecția ta este răbdarea. Nu poți rezolva totul într-o zi, dar cu calm și disciplină vei reuși. În curând, Jupiter îți va aduce norocul pe care îl aștepți.