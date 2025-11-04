Luna plină din Taur, 5 noiembrie 2025: Încredere și optimism pentru toate zodiile

Pe măsură ce ne pregătim pentru retrogradarea lui Mercur, care începe pe 9 noiembrie, Luna ne arată cum să punem lucrurile în ordine și să fim mai compasivi, înțelegători și atenți cu ceilalți. Taurul este guvernat de Venus, așa că vom fi inspirați să facem activități legate de Venus care să ne răsfețe simțurile alături de un iubit sau un prieten.

Această Superlună ne trezește ambiția și ne oferă o perspectivă proaspătă în sectorul profesional. Până la sfârșitul săptămânii vom fi mult mai aproape de atingerea obiectivelor noastre.

Berbec

Energia astrologică puternică din această săptămână îți va arăta efortul pe care trebuie să-l depui în relațiile tale pentru a merge mai departe. Ai accesat acest mesaj în timpul sezonului Balanță, iar această Superlună îl va reflecta încă o dată. Înveți de ce este important să fii un partener și un prieten bun.

Luna în această poziție va aduce un răspuns emoțional puternic legat de trecutul tău. În timpul acestui tranzit lunar vei putea merge mai departe cu încredere fără a fi ținut în urmă de amintiri vechi. Nu poți schimba trecutul și, după această săptămână, nu vei mai simți nevoia să meditezi asupra lui.

Taur

Această săptămână va evidenția schimbările pe care trebuie să le faci în ceea ce privește relațiile din viața ta. Dacă ți-ai revărsat prea multă energie în ceilalți, Luna în Taur îți va arăta că trebuie să faci un pas înapoi și să-ți protejezi limitele.

Cu Luna plină care are loc în semnul tău, înveți multe despre puterea echilibrului. Aceasta este o lecție excelentă care îți va afecta și cariera. Înveți cum să fii un coleg mai bun, astfel încât să apară mai puține conflicte în mediul tău de lucru.

Gemeni

Superluna în Taur este aici pentru a te învăța multe despre relațiile pe care le ai în prezent. În timpul acestei lunații vei începe să analizezi oamenii pe care îi ai în viața ta. S-ar putea să descoperi că trebuie să te desparți de relațiile care nu mai sunt împlinitoare.

Aceasta este o perioadă de introspecție care îți va permite să dezvolți și o relație mai bună cu tine însuți. Vei fi mai conștient de nevoile tale în acest moment. Deoarece aceasta este o fază de planificare, te va ajuta pe termen lung, mai ales dacă implementezi structuri mai bune pentru a-ți gestiona timpul și sarcinile.

Rac

Acesta este un tranzit destul de intens care pune în lumină realizările tale și munca grea pe care ai depus-o în ultimele șase luni. Luna în această poziție îți va aduce în atenție abilitățile tale de networking și modul în care te-ai îmbunătățit cu Jupiter, acum în zodia ta.

Săptămâna aceasta, abilitățile tale de lider vor fi testate și s-ar putea să fie nevoie să lucrezi la relațiile pe care le ai cu colegii tăi. Asigură-te că îi asculți pe ceilalți și dai un bun exemplu. Nu fi prea critic și concentrează-te pe îndrumarea lor. Cu Luna într-un semn venusian vei fi deja mai fermecător și mai accesibil celor din jurul tău.

Leu

Acesta este un moment inspirator pentru a lucra pentru obiectivele tale sau a te concentra pe plantarea de noi semințe odată ce Mercur este direct. Dacă prioritatea ta acum este cariera, Superluna va servi drept lumină călăuzitoare, oferindu-ți noi abilități. Mercur într-un semn de foc similar îți va oferi, de asemenea, un avantaj puternic.

Acest tranzit lunar te va ajuta să-ți schimbi mentalitatea și să te concentrezi pe optimism. La urma urmei, pe măsură ce ne apropiem de sezonul Săgetătorului, va fi esențial să avem speranță și încredere în noi înșine și în capacitatea noastră de a prospera.

Fecioară

Luna plină în Taur îți va extinde orizonturile. Acesta este un moment bun să te concentrezi pe stăpânirea abilităților tale actuale. Deși ar putea fi tentant să pornești într-o nouă călătorie de învățare, ar fi mai bine să te implici acum și să te cufunzi complet odată ce Mercur va fi în poziție directă, în următoarele săptămâni.

Luna îți va atrage atenția și asupra locurilor pe care vrei să le vizitezi, dar fii atent la întârzieri deoarece Mercur va intra în mișcare retrogradă pe 9 noiembrie. S-ar putea să ai ocazia să aduci aventura acasă prin citit sau scris, pe măsură ce îți dezvolți hobby-urile.

Balanță

Deoarece Luna se află într-un semn al planetei Venus, aceasta este o perioadă de creștere pentru tine. Dacă ești într-o relație, sezonul Scorpionului te va face să discuți despre finanțele comune cu partenerul tău. Evoluția comunicării tale va fi o parte esențială a acestui tranzit deoarece te va ajuta să înțelegi mai bine oamenii din jurul tău și chiar să-ți consolidezi legăturile cu ei.

Luna plină în Taur vrea să crești din experiențele care te împiedică pe măsură ce începi să-ți întărești armura. Saturn în Berbec a început procesul evoluției tale, iar acum ești gata să pui în practică ceea ce ai învățat. Acest tranzit lunar este aici pentru a-ți putea asuma rolul de războinic.

Scorpion

Acest tranzit lunar te va face să dezvolți mai multă compasiune. Luna în Taur te va ajuta să fii mai răbdător și mai atent la acțiunile tale atunci când vine vorba de interacțiunile tale cu ceilalți.

Dragostea va face, de asemenea, parte din această energie, aducând mai multă armonie sectorului tău relațional. Venus va intra în semnul tău după Luna Plină, ceea ce va consolida legăturile pe care le ai cu ceilalți.

Dacă ești într-o relație, Superluna te-ar putea inspira să lucrezi împreună cu partenerul tău la un proiect casnic sau să te concentrezi pe alte activități care vă apropie. Aceasta este o perioadă de construire și creare cu un partener romantic. Dacă ești singur s-ar putea să petreci mai mult timp cu un prieten bun.

Săgetător

Superluna Taurului îți va arăta multe despre cum să ai grijă de tine și să-ți protejezi energia și limitele. Dacă ai acordat prea mult timp altora, atunci atenția va fi asupra ta în această fază lunară. Va trebui să-ți echilibrezi timpul cu înțelepciune și să-ți asculți corpul dacă te-ai simțit suprasolicitat sau epuizat.

Luna plină te va inspira să-ți explorezi latura imaginativă. Poate că vei fi inspirat să lucrezi la o schiță existentă și să dezvolți idei vechi. Acest tranzit te poate ajuta să-ți perfecționezi abilitățile, ceea ce te va ajuta pe termen lung dacă te decizi să-ți investești inima într-un nou proiect.

Capricorn

Elementele de romantism vor face parte din acest tranzit al Lunii pline în Taur, fiind un moment minunat pentru a-i arăta partenerului tău că îl iubești și că îți pasă de el. Pentru cei care se întâlnesc cu cineva, aceasta este o perioadă magnetică care te va ajuta să întâlnești persoane cu aceleași idei. Desigur, așteaptă până după retrogradare pentru a începe o nouă relație.

Pentru cei din domenii creative, acesta este un moment excelent pentru a se reconecta cu ideile vechi și a le permite să înflorească. Ia în considerare revizuirea unui proiect vechi și editarea ultimelor retușuri înainte de a-l trimite. Sub această Superlună te vei simți împuternicit în exprimarea ta de sine, mai ales dacă ai experimentat blocaje creative în ultima vreme.

Vărsător

În timpul acestui tranzit vei deveni un lider, și totul începe acasă. Sub Superluna în Taur vei prelua conducerea acasă și vei descoperi cum să fii o lumină călăuzitoare pentru ceilalți. Este posibil să ai conversații mai profunde cu membrii familiei legați de trecut, ceea ce va duce la o mai bună înțelegere a istoriei și rădăcinilor tale.

Energia de acum te pregătește pentru darurile pe care le vei primi în sectorul tău profesional, atunci când Venus va intra în Scorpion pe 6 noiembrie. Luna plină îți va arăta că oamenii care te susțin și te privesc într-o lumină nouă deoarece vei primi iubire necondiționată de la ei în acest moment.

Pești

Superluna din Taur îți va arăta cum să vorbești. Mândrește-te cu munca ta și nu te limita. Acest tranzit lunar te va face să te simți mai încrezător în abilitățile tale.

Îmbrățișează energia minunată din acest moment și eliberează-te de orice mentalitate limitatoare pe care o ai. Nu asculta criticul tău interior, concentrează-te în schimb pe preluarea conducerii și pe încrederea în procesul tău. Luna îți arată că ești aici pentru a câștiga, atâta timp cât devii cel mai mare susținător al tău, potrivit yourtango.com.