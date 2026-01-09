x close
Papa Leon condamnă utilizarea forței militare în diplomație. Apel ferm pentru pace și dialog

de Redacția Jurnalul    |    09 Ian 2026   •   19:15
Sursa foto: Hepta/ Liderul Bisericii Catolice a reafirmat angajamentul Vaticanului pentru pace

Papa Leon a condamnat ferm utilizarea forței militare de către statele care urmăresc atingerea unor obiective diplomatice, avertizând că această practică subminează pacea globală și slăbește rolul instituțiilor internaționale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui discurs adresat diplomaților acreditați la Vatican, în care Suveranul Pontif a subliniat importanța dialogului, consensului și cooperării multilaterale, scrie Reuters.

În intervenția sa, Papa Leon, primul papă american, a atras atenția asupra faptului că slăbiciunea organizațiilor internaționale în fața conflictelor globale reprezintă „un motiv special de îngrijorare”.

Potrivit acestuia, incapacitatea acestor instituții de a media eficient crizele majore creează un vid periculos, exploatat de state care recurg la presiuni militare pentru a-și impune agenda diplomatică.

„Diplomația care promovează dialogul și caută consensul între toate părțile este înlocuită de o diplomație bazată pe forță”, a declarat Papa Leon, criticând tendința tot mai frecventă de a rezolva disputele internaționale prin demonstrații de putere și intervenții armate.

Liderul Bisericii Catolice a reafirmat angajamentul Vaticanului pentru pace, dialog și reconciliere, subliniind că adevărata forță a diplomației constă în capacitatea de a uni, nu de a diviza. În final, Papa Leon a îndemnat comunitatea internațională să acționeze solidar pentru a preveni escaladarea conflictelor și pentru a proteja demnitatea umană.

