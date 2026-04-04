Magnet pentru noroc: 3 zodii atrag oportunități uriașe în săptămâna 6–12 aprilie

Universul aduce energie de schimbare și progres, mai ales după data de 8 aprilie, când Marte în Pești se aliniază cu Uranus în Taur.

Această aliniere este una rară și nu se va mai repeta până în anul 2103, ceea ce înseamnă că oportunitățile apărute acum pot fi unele unice. În plus, pe 9 aprilie, Marte intră în Berbec și formează un stellium care rămâne activ până pe 18 mai, aducând energie, acțiune și șanse noi pentru anumite zodii.

Leu

Pentru Lei, începe o perioadă extrem de norocoasă, mai ales după 9 aprilie. Marte intră în Berbec și activează zona norocului, a oportunităților și a noilor începuturi.

Stelliumul din Berbec aduce energie concentrată într-o zonă a vieții tale și poate deschide uși importante. Totuși, trebuie să ai grijă să nu te grăbești. Deși oportunitățile apar rapid, este important să iei decizii gândite și să alegi ceea ce te ajută pe termen lung.

Rac

Racii intră într-un moment pentru care s-au pregătit încă din 2020. Alinierea dintre Marte și Uranus activează zona visurilor, a planurilor de viitor și a relațiilor importante.

Este un moment de final de ciclu și începutul altuia nou. Gândește-te ce se întâmpla în viața ta în anii 2020, 2022 și 2024, deoarece evenimentele de acum sunt legate de acele perioade. Este o oportunitate rară să îți urmezi visurile și să faci schimbări importante.

Gemeni

Pentru Gemeni, weekendul aduce un moment important de transformare. Pe 11 aprilie, Luna se întâlnește cu Pluto în Vărsător, aducând oportunități de creștere, schimbare și direcții noi în viață.

Este momentul să ieși din zona de confort și să te concentrezi pe obiectivele pe termen lung. Chiar dacă rezultatele nu apar imediat, deciziile luate acum vor avea efecte importante în viitor. Pot apărea oportunități legate de călătorii, studii sau oameni noi care îți pot schimba direcția în viață.