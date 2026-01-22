Marte intră în Vărsător: 4 zodii scapă de stres după 23 ianuarie 2026

Începând cu 23 ianuarie 2026, viața începe să pară mai ușoară și mai puțin epuizantă pentru patru zodii, odată cu un tranzit astrologic important: Marte intră în Vărsător. De fiecare dată când Marte își schimbă zodia, se modifică și energia cotidiană, pentru că această planetă guvernează acțiunea, motivația și modul în care facem față provocărilor.

Marte se alătură lui Venus, Mercur, Soarelui și lui Pluto în Vărsător, unde va rămâne până pe 2 martie 2026. Când energia Vărsătorului domină cerul, apar mai multă libertate, inovație, detașare emoțională și dorința de schimbare. Marte în Vărsător stimulează acțiunile făcute nu doar pentru sine, ci și pentru binele colectiv, ideile neconvenționale și soluțiile curajoase care pot deveni, în timp, noua normalitate.

În acest context, pentru aceste zodii, presiunea scade, oboseala psihică se diminuează și apare senzația că lucrurile încep, în sfârșit, să curgă mai natural.

Vărsător: Revii la viață și recapeți energie

Vărsător, pe 23 ianuarie, Marte părăsește casa a 12-a (zona epuizării, frustrărilor și conflictelor ascunse) și intră în casa întâi, cea a identității și acțiunii. Marte în casa a 12-a a adus iritare, oboseală, furie reprimată și senzația că lupți cu lucruri nevăzute.

Odată cu intrarea lui Marte în zodia ta, energia revine brusc. Apare curajul, motivația, dorința de mișcare și de noi începuturi. Perioada planificării se încheie — acum este timpul acțiunii. Cu alte patru planete în semnul tău, accentul este pus pe tine: optimismul crește, iar ceilalți sunt atrași de energia ta. Este momentul să faci pași concreți spre ceea ce îți dorești.

Rac: Tensiunile din relații se estompează

Rac, din decembrie 2025, Marte a tranzitat casa a șaptea, aducând conflicte și tensiuni în relațiile apropiate. Luna Plină din 3 ianuarie și Luna Nouă din 18 ianuarie au amplificat acest disconfort emoțional.

După 23 ianuarie, Marte intră în casa a opta, iar energia se schimbă vizibil. Presiunea din relații scade, iar tu începi să te simți mai relaxat(ă) în interacțiunile cu partenerii. Vărsătorul aduce o abordare mai rațională, mai detașată și mai orientată spre binele comun, ceea ce reduce conflictele directe și dramatismul emoțional. Viața nu mai pare atât de grea — și respiri mai ușor.

Berbec: Scapi de presiunea profesională

Berbec, Marte în Capricorn a tranzitat casa a zecea (carieră și reputație), un sector care intră în conflict direct cu energia ta naturală. Tensiunile de la locul de muncă, presiunea responsabilităților și dezechilibrul dintre viața profesională și cea personală te-au epuizat.

Pe 23 ianuarie, Marte intră în casa a unsprezecea, a prietenilor, dorințelor și vieții sociale. Vărsătorul este mult mai compatibil cu tine decât Capricornul, iar acest lucru se simte imediat. Revii la starea ta optimistă, sociabilă și energică. Vei petrece mai mult timp cu prietenii și vei simți că lucrurile se așază din nou într-un ritm firesc.

Balanță: Mai multă bucurie, mai puțin stres

Balanță, Marte în Capricorn a activat casa a patra, aducând probleme legate de familie, locuință sau responsabilități domestice. Energia Capricornului, rigidă și restrictivă, nu ți-a fost deloc favorabilă, iar lunile recente au fost încărcate emoțional.

După 23 ianuarie, Marte intră în casa a cincea, a iubirii, plăcerii și creativității, unde se alătură lui Venus. Viața devine considerabil mai plăcută. Dacă ești singur(ă), cresc șansele unei întâlniri importante până la începutul lui martie. Dacă ești într-o relație, aceasta se poate aprofunda sau, cel puțin, vei redescoperi bucuria și joaca. Te simți mai liber(ă), mai ușor(oară) și mult mai bine cu tine.