Mesajele tarotului pentru fiecare zodie, în săptămâna 16–22 martie 2026

Prezența Nebunului și Reginei de Bâte în poziție inversată sugerează o nevoie puternică de echilibru: vrem să fim respectați pentru munca depusă, dar în același timp ne revendicăm dreptul la libertate, distracție și spontaneitate, scrie yourtango.com

În mijlocul săptămânii, între 19 și 20 martie, energia devine și mai intensă. Luna Nouă în Pești, alături de influența lui Mercur, marchează un moment de claritate emoțională, iar Echinocțiul de primăvară și începutul sezonului Berbecului aduc un nou început.

Este o săptămână ideală pentru a ne urma dorințele profunde și pentru a transforma visurile în realitate. Iată ce îți rezervă tarotul în funcție de zodia ta.

Horoscop tarot săptămânal pentru fiecare zodie (16 – 22 martie 2026)

Berbec

Cartea tarot a săptămânii: Asul de Cupe

Berbec, această carte vine cu un avertisment: pregătește-te pentru ceva important.

Indiferent dacă ești pregătit sau nu, ceva sau cineva special îți intră în viață. Universul îți trimite exact ceea ce ai cerut. Nu există cale de întoarcere — această experiență face parte din destinul tău.

Energia este amplificată de Luna în descreștere din Pești (16–17 martie), care te îndeamnă să accepți dorințele tale cele mai profunde.

Dacă ai ascendentul în Berbec, energia se manifestă în Casa a XII-a, sugerând împlinirea unui vis sau a unei dorințe ținute secrete.

Taur

Cartea tarot a săptămânii: Asul de Bâte

Taur, această carte arată pasiune și inițiativă.

Există ceva sau cineva care îți aprinde imaginația în această săptămână. Simți o dorință puternică de a acționa și de a transforma această pasiune în realitate.

Momentul cheie este 20 martie, când sezonul Berbecului și echinocțiul de primăvară îți aduc energie pentru a face primul pas.

Dacă ai ascendentul în Taur, această energie activează Casa a XII-a, scoțând la lumină o pasiune sau o iubire ținută până acum ascunsă.

Gemeni

Cărțile tarot ale săptămânii: 6 de Săbii și 2 de Cupe (inversat)

Gemeni, ai ajuns într-un punct în care schimbarea devine inevitabilă.

Cineva nu și-a respectat partea de înțelegere sau a schimbat regulile jocului fără să te anunțe. De această dată nu mai ești dispus să ignori realitatea.

Între 18 și 20 martie, când energia Lunii Noi se intensifică, ai putea decide să te îndepărtezi de o situație sau relație care nu mai funcționează.

Dacă ai ascendentul în Gemeni, această schimbare apare în Casa a XI-a, ceea ce poate însemna distanțarea de prieteni sau de un grup toxic.

Rac

Cărțile tarot ale săptămânii: Cavalerul de Bâte (inversat) și 9 de Monede

Rac, săptămâna aceasta este despre libertate și bucurie personală.

Simți că este momentul să te relaxezi și să te bucuri de viață exact așa cum îți dorești. Ai promis că te vei pune pe primul loc, iar această energie te ajută să îți respecți promisiunea.

Pe 21 martie, când Luna trece din Berbec în Taur, vei simți satisfacția deciziilor luate recent.

Dacă ai ascendentul în Rac, energia se manifestă în Casele a X-a și a XI-a, influențând reputația ta într-un grup sau într-o comunitate.

Leu

Cărțile tarot ale săptămânii: Asul de Săbii, 2 de Săbii (inversat) și Pajul de Săbii (inversat)

Leu, gândurile tale sunt intense în această perioadă.

Simți nevoia să spui ceva ce ai ținut în tine de mult timp. Această săptămână te încurajează să îți exprimi adevărul.

După 22 martie, când Luna ajunge în Taur, vei dori să vezi rezultate concrete și intenții sincere din partea celor din jur.

Dacă ai ascendentul în Leu, această energie influențează Casele a VII-a, a VIII-a și a X-a, sugerând schimbări importante în relații și în imaginea publică.

Fecioară

Cărțile tarot ale săptămânii: Nebunul (inversat) și 7 de Monede

Fecioară, ai luat o decizie clară: nu te mai oprești pentru nimeni.

Chiar dacă nu toată lumea este de acord cu alegerile tale, ești hotărât să mergi mai departe pe drumul ales.

Luna Nouă din 19 martie îți aduce curajul de a spune clar cine ești și cum vrei să trăiești de acum înainte.

Dacă ai ascendentul în Fecioară, energia se activează în Casa a VIII-a, ceea ce te determină să îți exprimi așteptările într-o relație.

Balanță

Cartea tarot a săptămânii: Asul de Cupe

Balanță, această carte indică un nou început emoțional.

Energia Lunii Noi în Berbec și începutul sezonului Berbecului îți pot aduce o relație sau o situație care închide un cerc din trecut.

Dacă ai ascendentul în Balanță, această energie activează Casa a VII-a, casa relațiilor.

Ai cerut această schimbare — iar acum universul ți-o oferă.

Scorpion

Cărțile tarot ale săptămânii: 7 de Bâte (inversat) și 7 de Săbii

Scorpion, numărul 7 apare de două ori în etalarea ta, ceea ce indică o lecție karmică.

O situație sau o relație care odată părea norocoasă începe să pară acum o povară.

Deși ai încercat să îi mai dai o șansă, până pe 17 martie s-ar putea să realizezi că trebuie să te retragi.

Dacă ai ascendentul în Scorpion, energia afectează Casele a V-a și a VI-a, arătând că ceva ce îți aducea bucurie îți încetinește acum evoluția.

Săgetător

Cărțile tarot ale săptămânii: 4 de Săbii și Judecata

Săgetător, tarotul îți transmite un mesaj simplu: ia o pauză.

Ai muncit mult, iar această perioadă este perfectă pentru odihnă și reflecție.

Energia Lunii în Pești din 17 martie te ajută să încetinești ritmul și să îți recapeți energia.

Dacă ai ascendentul în Săgetător, această influență se manifestă în Casa a IV-a, punând accent pe familie și pe viața de acasă.

Capricorn

Cartea tarot a săptămânii: Forța (inversată)

Capricorn, tarotul îți spune să nu renunți.

Chiar dacă lucrurile par să meargă mai lent decât ai vrea, progresul există. Energia Lunii din 22 martie în Taur promite rezultate pentru eforturile tale.

Dacă ai ascendentul în Capricorn, această energie se manifestă în Casa a V-a, sugerând satisfacții în plan personal sau creativ.

Vărsător

Cărțile tarot ale săptămânii: Nebunul (inversat), Forța și Luna

Vărsător, săptămâna aceasta toate privirile sunt asupra ta.

Nu pentru că oamenii sunt curioși, ci pentru că admiră curajul tău de a merge pe propriul drum.

Energia Lunii care trece din Berbec în Taur pe 21 martie îți susține dorința de a trăi conform propriilor principii.

Dacă ai ascendentul în Vărsător, energia activează Casele a III-a și a IV-a, favorizând comunicarea și împărtășirea experiențelor tale.

Pești

Cartea tarot a săptămânii: 2 de Bâte

Pești, ai planuri mari — iar această săptămână te împinge să faci următorul pas.

Energia Lunii din 21 martie (3/21) este considerată o zi cu semnificație spirituală, care te încurajează să transformi ideile în acțiuni.

Dacă ai ascendentul în Pești, această energie se manifestă în Casa a II-a, aducând în prim-plan valorile personale și stima de sine.