Noroc și iubire pentru 3 zodii chinezești, între 13 și 19 octombrie 2025!

Conform astrologiei chineze, zilele care urmează favorizează împlinirea viselor și stabilirea de conexiuni autentice, fie ele profesionale sau sentimentale. Luni, 13 octombrie, marchează un moment excelent pentru inițiative — zi de „Început”, perfectă pentru pași curajoși către obiective noi. Marți și miercuri pot aduce mici obstacole, dar joi și vineri vin cu succes, recunoaștere și recompense binemeritate.

Așadar, să vedem care sunt cele trei zodii privilegiate ale acestei săptămâni — cele care primesc binecuvântarea Universului în dragoste și noroc.

Cal

Calul atrage noroc și dragoste pe tot parcursul săptămânii, însă cea mai favorabilă zi va fi joi, 16 octombrie – Ziua Calului de Pământ (Wu Wu), o zi de succes și realizări.

Pentru a-ți menține norocul, este important să păstrezi echilibrul între rațiune și pasiune. Fii deschis, dar nu impulsiv; acționează cu încredere, dar fără să te epuizezi.

Pe plan sentimental, ziua de joi este ideală pentru o întâlnire romantică sau o discuție sinceră despre viitor. În afaceri, 16 octombrie este perfectă pentru organizare, planificare și finalizarea proiectelor.

Culoarea norocoasă: tonuri de pământ – maro, roșu închis, auriu.

Semne compatibile: Tigru, Câine, Capră.

Iepure

Iepurele se bucură de o săptămână de începuturi promițătoare, iar luni, 13 octombrie este ziua lui magică – Ziua Iepurelui de Lemn (Yi Mao).

Este momentul perfect pentru a planta semințele unui nou proiect sau pentru a face un pas curajos în dragoste. Energia lemnului aduce stabilitate, dar și sensibilitate, de aceea este important să găsești echilibrul între emoție și rațiune.

Colaborările sunt favorizate, iar în dragoste, un gest simplu, dar sincer, va conta mai mult decât orice declarație grandioasă.

Culoarea norocoasă: verde jad, roz pal, smarald.

Semne compatibile: Capră, Mistreț.

Ritual pentru noroc: aprinde o lumânare în partea estică a casei – direcția Iepurelui.

Maimuță

Pentru Maimuță, sâmbătă, 18 octombrie, este cea mai norocoasă zi a săptămânii – Ziua Maimuței de Metal (Geng Shen).

Este momentul să îți iei în serios propriile ambiții. Ai umor și carismă, dar acum Universul îți cere să arăți și disciplină. O atitudine mai matură îți va aduce respect, noroc și chiar o surpriză romantică.

Curăță-ți spațiul, scapă de lucrurile inutile și păstrează simbolurile pozitive aproape — energia clară atrage succesul.

Culoarea norocoasă: argintiu, alb, auriu.

Semne compatibile: Șobolan, Dragon.

Ritual pentru prosperitate: pune o monedă în buzunar – simbol al fluxului financiar pozitiv.