Numerologie: Chemarea spirituală divină, în funcție de anul nașterii

Cum calculezi numărul anului nașterii

A ajunge la numărul anului nașterii tale în numerologie este simplu. Tot ce trebuie să faci este să aduni cele patru cifre pentru a ajunge la o singură cifră. Dacă te-ai născut în 1988, de exemplu, ai ajunge la 26, anul nașterii tale este 8. Dacă te-ai născut în anul 2000, ai ajunge la 2, anul nașterii tale este 2.

Această singură cifră funcționează ca o umbrelă, conținând puncte forte, puncte slabe și chiar tipare. Dar, la un nivel mai profund, vorbește despre chemarea ta spirituală divină, conform relației dintre astrologie și numerologie.

Anul nașterii 1: Conduci din suflet

Orientați spre obiective și inovatori, cei născuți într-un an 1 sunt guvernați de Soare și s-au născut pentru a conduce. Totuși, s-ar putea să te observi cu adevărat strălucind atunci când conduci din sinele tău interior și nu din exterior. Popularitatea și conducerea fac parte din călătoria ta, dar nu la fel de importante ca întoarcerea mereu la centrul tău. Calea ta spirituală implică depășirea oricăror comportamente conduse de ego pentru a face loc concentrării asupra a ceea ce se simte cu adevărat corect și autentic pentru sufletul tău.

Anul nașterii 2: Conduci din inimă

Dacă te-ai născut într-un an redus la 2, ești în mod natural intuitiv și ghidat de puterile Lunii. Sensibilitatea ta profundă poate aduce uneori îndoieli cu privire la deschiderea inimii tale. Când conduci din inimă în detrimentul minții tale, ai puterea de a influența orice situație prin unificarea energiilor contrastante. Mintea ta este cea care te conectează la intuiția ta, dar inima ta este cea care conduce pe bună dreptate calea.

Anul nașterii 3: Înțelegi legile cosmice

Cei născuți într-un an care se reduce la 3 sunt ghidați de planeta filosofică Jupiter. Fermecător și artistic, ești un comunicator înnăscut. Dar nu te oprești aici! Intelectul tău este preocupat de subiecte importante, cum ar fi legile naturale care ne guvernează viața. Cufundarea în principiile cosmice - precum legea atracției, vibrației, polarității, relativității, ritmului și transmutației energiei - îți va aduce cu siguranță o înțelegere mai profundă a modului în care funcționează universul.

Anul nașterii 4: Trezești energia Kundalini

Dacă te-ai născut într-un an care se reduce la 4, ești ghidat de Uranus. La nivel superficial, acest număr îți oferă o abordare alb-negru și pragmatică a vieții. Dar la un nivel mult mai profund, ai o capacitate naturală de a trezi energia kundalini prin trimiterea de energie de la chakrele inferioare la cele superioare. Această energie a forței vitale este conectată la creativitate, trezire și eliberare spirituală. Mai ales când te simți nervos sau neîmpământat, ești chemat să te conectezi cu o putere superioară.

Anul nașterii 5: Canalizator al informației divine

Cei născuți într-o perioadă de 5 ani răspund planetei Mercur, supraveghetorul ceresc al tuturor lucrurilor legate de comunicare. La exterior, ești perceput ca fiind curios, spiritual, adaptabil și foarte sociabil. Dar la un nivel mai profund ești un canalizator talentat. Mintea este superputerea și misiunea ta spirituală, antrenând-o să descarce informații din cer, planete, stele și divin. Învățarea despre energia psihică, tarot și cum să citești înregistrările akashice sunt câteva modalități de a valorifica această chemare spirituală.

Anul nașterii 6: Ridici femininul divin

Dacă te-ai născut într-un an care se reduce la 6, ești un iubit. Sprijinitor, protector și chiar romantic, accentul tău se pune adesea pe relații, deoarece ești ghidat de planeta Venus. Aceasta este departe de a fi o călătorie pasivă - la un nivel mai profund, chemarea ta spirituală este să ridici femininul divin, amplificand forțele receptivității, hrănirii, fluxului și creației. Evidențiezi acest dar imens atunci când creezi o relație și o înțelegere fără a te sacrifica pe tine sau idealurile tale.

Anul nașterii 7: Stăpânești lumea spiritelor

Cei născuți într-un an redus la 7 se află sub tutela cerească a lui Neptun, planeta magiei. Numerologic, îți place să treci dincolo de superficialitate, deoarece știi că totul are un sens mai profund și o poveste în spate. Ești la fel de analitic pe cât ești de spiritual. Chemarea ta divină este să stăpânești lumea intangibilului - lumea viselor, a intuiției, a misticismului și a imaginației. Dezvoltarea intuiției tale este poarta către îndeplinirea acestei misiuni.

Anul nașterii 8: Înțelegi legile karmei

Dacă te-ai născut într-un an redus la 8, planeta emblematică Saturn îți supraveghează experiența. Ești ambițios și perseverent, dar ești și cunoscător spiritual în înțelegerea timpului și a călătoriei sufletului. Întrucât 8 este numărul infinit, chemarea ta divină se referă la înțelegerea legilor karmei, nu ca pedeapsă, ci ca forța din spatele încarnării care menține lumea în mișcare.

Anul 9: Ridici masculinul divin

Faptul că te naști în anul 9 te plasează sub îndrumarea cerească a planetei Marte. Înțelept și treaz, ești un suflet bătrân cu o forță imensă care se manifestă în multe aspecte ale vieții tale. Poți atrage suflete care au nevoie de sprijin, îndrumare și protecție deoarece chemarea ta este să ridici masculinul divin. Acest dar stoic înseamnă să aperi cu tărie pentru credințele tale spirituale, fără a cădea în resentimente și suferință, notează parade.com.

