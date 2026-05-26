de Redacția Jurnalul    |    26 Mai 2026   •   10:38
Vânt în Botoșani și Iași, apoi vremea se strică și în Maramureș, Transilvania și Moldova
Vânt puternic în România

Județele Iași și Botoșani sunt sub cod galben de vânt, marți, iar de miercuri vremea se strică și în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei, unde sunt anunțate ploi.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în a doua parte a zilei de marți, în județele Botoșani și Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...65 km/h.

Din a doua parte a zilei de miercuri, în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15...25 l/mp.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: iasi vreme vant
