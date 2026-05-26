Vânt în Botoșani și Iași, apoi vremea se strică și în Maramureș, Transilvania și Moldova

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în a doua parte a zilei de marți, în județele Botoșani și Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50...65 km/h.

Din a doua parte a zilei de miercuri, în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat peste 80 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi, local, de 15...25 l/mp.

