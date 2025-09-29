Pietre magice: Cristalul care îți aduce bani și bogăție, în funcție de luna nașterii

Poți pune un cristal sub pernă, îl poți purta ca bijuterie sau poți explora multe alte modalități creative de a-l include în viața ta. Potrivit experților, persoanele născute în fiecare dintre cele 12 luni pot găsi anumite cristale benefice pentru manifestarea bogăției, abundenței și stabilității financiare, deoarece aceste pietre sunt aliniate cu nevoile lor materiale.

Ianuarie – Pirită

Cei născuți în ianuarie sunt fie Capricorni statornici, fie Vărsători obiectivi, destinați să construiască fundații durabile pentru ca generațiile viitoare să beneficieze de ele. Pirita este un cristal al abundenței care își declanșează magnetismul, atrăgând resursele, instrumentele și oportunitățile de care au nevoie pentru a rămâne în flux cu acțiunile lor naturale și îndrăznețe.

Februarie – Ametist

Persoanele născute în februarie sunt fie Vărsători vizionari, fie Pești creativi, canalizând idealurile superioare în realitate. Ametistul le aduce claritatea intuitivă de care au nevoie pentru a se menține, precum și o conexiune spirituală cu divinul pentru a atrage oportunități prospere.

Martie – Aventurin Verde

Fie că sunt Pești romantici sau Berbeci pionieri, cei născuți în martie sunt dinamici. Cu o energie mereu schimbătoare, sensibilă la mediul înconjurător, aventurinul verde reglează emoțiile și oferă stabilitate interioară în mijlocul tranzițiilor. Această piatră atrage norocul în calea lor, deschizându-le mintea către posibilități de abundență la care nu s-au gândit.

Aprilie – Citrin

Persoanele născute în aprilie sunt fie Berbeci pasionați, fie Tauri cu picioarele pe pământ, cunoscuți pentru ambiția lor aprinsă. Citrinul le amplifică potențialul de manifestare, atrăgând creativitate, optimism, succes și un sentiment de inițiativă. Cu această piatră înveți să-ți urmezi instinctele și să ai încredere în timpul tău.

Mai – Jad

Jadul este o piatră excelentă a abundenței pentru cei născuți în mai, fie că sunt Tauri senzuali sau Gemeni dinamici. Acest cristal îți cere să găsești echilibrul emoțional, prioritizând armonia, liniștea sufletească și moderația, în timp ce îți urmărești ambițiile. Te învață cum să menții un flux financiar de durată, spre deosebire de oportunitățile frenetice, grăbite și trecătoare.

Citește pe Antena3.ro China a condamnat la moarte 11 persoane care fac parte din aceeași familie

Iunie – Piatra Lunii

Persoanele născute din iunie sunt fie Gemeni sociabili, fie Raci casnici. Piatra Lunii îi ajută să se conecteze la cunoașterea lor interioară omniprezentă, aducând descoperiri intuitive. Potențialul de manifestare a abundenței în această lună constă în capacitatea lor de a se alinia cu ciclurile de sincronizare divină, conducând cu inima lor. Piatra Lunii ajută exact cu acest lucru.

Iulie – Carneol

Carneolul aduce curaj pasional și mișcări îndrăznețe, perfecte pentru cei născuți în iulie. Fie că sunt Raci plini de compasiune sau Lei radianți, această lună de naștere aduce înnăscuți, uneori chiar întruchipând energia antreprenorială în călătoria lor spre abundență. Această piatră îi ajută să deblocheze o autoritate și o convingere mai mari.

August – Ochiul Tigrului

Persoanele născute în august sunt fie Lei înflăcărați, fie Fecioare motivate, cunoscuți pentru personalitățile lor îndrăznețe și puternice. Atunci când manifestă abundență, ochiul tigrului este o alegere excelentă. Acest cristal sporește concentrarea și focalizarea, atrăgând oportunități prin mintea ascuțită și analitică. Decizia vă permite să deblocați uși.

Septembrie – Peridot

Persoanele născute în septembrie sunt adesea Fecioare atente la detalii sau Balanțe fermecătoare, cunoscute pentru că sunt strategi atenți. Peridotul ajută la eliminarea blocajelor financiare și a convingerilor limitative legate de abundență, permițând o extindere ulterioară dincolo de raționamentul logic și lăsând loc pentru apariția miracolelor. Acest cristal amplifică stima de sine și vă reamintește să păstrați o minte deschisă.

Octombrie – Cuarț roz

Iubitul cuarț roz este o piatră uimitoare a abundenței pentru cei născuți în octombrie. Fie că sunt Balanțe armonioase sau Scorpioni perceptivi, această lună găsește cea mai mare abundență atunci când cultivă relații de afaceri de încredere. Parteneriatele îi duc la nivelul următor, spre deosebire de a lucra singuri.

Noiembrie – Obsidian

Se crede că obsidianul îi ajută pe cei născuți în noiembrie să atragă bogăția. Fie că sunt Scorpioni profunzi sau Săgetători filosofi, aceștia își găsesc abundența prin energie investigativă sau perceptivă. Această piatră îi ajută să taie corzile, să elimine energia negativă și să rămână protejați, în timp ce se angajează în muncă profundă, psihologică sau spirituală care facilitează atragerea bogăției.

Decembrie – Cuarț transparent

Cuarțul transparent este un instrument excelent pentru cei născuți în decembrie, în timpul călătoriei lor spre abundență. Fie că ești un Săgetător aventuros sau un Capricorn matur, ești menit să fii intenționat să manifești bogăție. Cu mentalitatea ta de ansamblu, ești capabil să depășești limitele gândurilor anterioare, primind cu bucurie creșterea, învățarea și posibilitățile ulterioare. Această piatră îți menține un canal clar, potrivit parade.com.