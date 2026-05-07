Pluto retrograd aduce transformări majore: 4 zodii își schimbă complet viața în următoarele 6 luni

Schimbări lente, dar decisive: aceste 4 zodii sunt profund afectate de Pluto retrograd până în octombrie 2026

Pluto retrograd începe pe 6 mai și se încheie pe 15 octombrie 2026, marcând o perioadă îndelungată de transformare interioară. Spre deosebire de alte tranzite astrologice rapide, influența lui Pluto se construiește lent și acționează subtil, în profunzime, potrivit Collective World. În timp ce planeta pare să se deplaseze înapoi prin Vărsător, energia sa devine introspectivă, mutând atenția de la exterior către lumea interioară.

Această perioadă nu aduce schimbări bruște sau vizibile imediat, ci mai degrabă un proces gradual de conștientizare. Pluto este asociat cu teme precum puterea, controlul, adevărul și renașterea, scoțând la suprafață lucruri ascunse sau ignorate. În timpul retrogradării, aceste teme devin personale, iar emoțiile și tiparele reprimate revin pentru a fi înțelese și integrate.

Ce aduce Pluto retrograd: revelații și eliberare emoțională

Această etapă astrologică favorizează eliberarea de atașamente, identități și tipare care nu mai corespund realității actuale. Este o perioadă de introspecție profundă, în care oamenii sunt invitați să își confrunte „umbra” – acele părți ale personalității pe care le evită sau le ascund.

Totodată, Pluto retrograd reconfigurează modul în care este folosită energia personală, aducând un nou echilibru al puterii. Adevărurile nu apar brusc, ci se dezvăluie treptat, până când devin imposibil de ignorat. În paralel, unele capitole de viață se încheie, în timp ce altele noi încep discret.

Cele 4 zodii puternic afectate de Pluto retrograd

Vărsător

Pluto tranzitează chiar semnul tău, ceea ce face ca această perioadă să fie extrem de personală. Transformarea vizează identitatea și modul în care te definești. Este un moment de redefinire profundă, în care renunți la ceea ce nu mai ți se potrivește.

Scorpion

Fiind planeta ta guvernatoare, Pluto activează la maximum capacitatea ta de transformare. Emoțiile intense și tiparele vechi revin pentru a fi procesate și eliberate, oferindu-ți șansa unei regenerări autentice.

Taur

Pentru tine, această perioadă vine cu provocări legate de stabilitate. Rutinele și zonele de confort sunt zdruncinate, obligându-te să te adaptezi și să accepți schimbarea, chiar dacă nu pare confortabilă la început.

Leu

Pluto se află în opoziție cu semnul tău, ceea ce aduce transformări în relații și în modul în care te exprimi. Este un moment de recalibrare a limitelor personale și de regăsire a încrederii interioare.

Cum să gestionezi această perioadă intensă

Pluto retrograd nu cere acțiune imediată, ci înțelegere. Este esențial să fii sincer cu tine însuți și să observi tiparele care se repetă. Acceptarea și reflecția sunt cheia acestei perioade, iar graba poate împiedica procesul natural de transformare.

Această etapă nu este despre schimbări rapide, ci despre construirea unei baze solide pentru viitor. Cu răbdare și conștientizare, transformările inițiate acum pot avea efecte de durată.