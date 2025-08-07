Portalul Leului 8/8: Ce este, ce semnifică și cum îți poți manifesta dorințele

Ce este Portalul Leului și de ce este atât de important?

În fiecare an, între 28 iulie și 12 august, are loc deschiderea Portalului Leului, un fenomen astrologic special care are loc atunci când Pământul, steaua Sirius și Soarele se aliniază perfect cu Piramidele din Giza (Egipt). În 2025, acest moment este amplificat de influența Lunii Noi în Leu din 24 iulie, marcând începutul unei perioade intense de manifestare energetică.

Activarea oficială: 8 august (8/8) – Ziua Portalului Leului

Chiar dacă acest portal energetic se deschide pe 28 iulie, ziua de 8 august (8/8) este considerată data sa oficială de activare maximă. În 2025, această zi are loc sub influența fazei de Lună în creștere în Vărsător, exact cu o zi înainte de Luna Plină.

De ce se numește „Portalul Leului”?

Această denumire provine de la faptul că Soarele se află în zodia Leului, semn asociat cu inima, curajul, pasiunea și energia regală. Este o perioadă în care putem simți o creștere a conștiinței de sine — uneori însoțită de neliniște sau anxietate — dar care, după închiderea portalului, lasă loc clarității, scopului și transformării personale.

Puterea numărului 8 în numerologie

În numerologie, cifra 8 simbolizează armonia, infinitul, puterea și abundența. Când apare dublat, ca în 88, reprezintă o chemare spre schimbare profundă și înnoire spirituală. Este un moment ideal să lași în urmă ce nu-ți mai servește și să creezi spațiu pentru noi oportunități.

Cum să folosești Portalul Leului 8/8 pentru manifestare

Rituri și pași esențiali pentru manifestare în perioada 8/8

"Portalul 888 este frumos pentru că te invită să devii creatorul propriei tale vieți." — Mariya, ghid spiritual

1. Curăță spațiul fizic și mental:

Folosește salvie, bețișoare parfumate sau lumânări aromaterapeutice. Creează un colț liniștit pentru manifestare — în aer liber sau într-un spațiu sacru personal.

2. Aliniază-te cu energia cosmică:

Concentrează-te pe energia pozitivă din interiorul tău, apoi extinde această conștientizare pentru a te conecta cu Luna, stelele și planetele.

3. Formulează-ți dorințele:

Spune-le cu voce tare, în gând sau scrie-le. Vizualizează că deja s-au împlinit și simte emoția acelei realități.

4. Repetă manifestările:

Repetă-le de mai multe ori, până când simți că s-au „împământat” în lumea fizică.

5. Renunță la atașament:

Eliberează-te de orice așteptări. Continuă-ți ziua cu încrederea că dorințele tale se materializează deja.

"Este cel mai norocos moment al anului pentru manifestare." — Amy Demure, astrolog

Ce poți învăța în această perioadă?

În timpul Portalului Leului, reflectă la zonele din viața ta în care ți-ai cedat puterea — poate prin compromisuri sau lipsa încrederii în tine. Acum este momentul să iei decizii curajoase și să te întorci pe calea autentică a sufletului tău.

Fii „nebunul” fericit care își urmează inima

Se spune că doar „nebunii” își urmează inima — dar acei nebuni sunt adesea cei mai fericiți. Poate nu toți vor înțelege alegerile tale, dar acest portal îți oferă curajul să fii pionier, ghid, fărâmă de lumină în întuneric.