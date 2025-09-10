Povești de toamnă. 4 zodii su intrat în sezonul iubirii

Privind horoscopul de toamnă pentru 2025, se pare că patru semne zodiacale în special sunt pe cale să aibă un sezon plin de iubire. Fie că acea iubire este romantică, platonică sau pur și simplu iubire pentru tine însuți, va fi un moment minunat să vizionezi comedii romantice și să planifici nopți intense.

Când soarele se mută în Fecioară și apoi în Balanță, ne învăluie într-o energie echilibrată și armonioasă. Și s-ar putea să simți brusc un val de motivație pentru a te concentra din nou mai mult asupra relațiilor tale.

Planetele Marte și Venus sunt de vină pentru acest lucru. Energia lor romantică și pasională este intensificată de timpul petrecut în Balanță. S-ar putea să te simți atras să asculți mai multe cântece de dragoste sau să citești cărți picante, dar acest capitol nu este despre o aventură de-o noapte. Este vorba despre dragoste mare.

Eclipsa de soare pe 21 septembrie are potențialul de a face ca toate aceste vibrații bune să se simtă și mai intense.

Balanță: Iubirea e în aer

Dragă Balanță, este„vina ta că toamna este atât de plină de energie romantică și pasională. Soarele se mișcă prin Balanță la începutul sezonului, la fel ca și cele două planete ale iubirii și sexului, Marte și Venus. Apoi vine Luna ta nouă și asigură că acesta este un moment pentru a arunca orice bagaj vechi și a simți o nouă ușurință în viață, în special în chestiuni de dragoste.

Echinocțiul ar trebui să aducă mai multă armonie în viața ta. Este o perioadă bună pentru a te dedica viselor tale cu energie reînnoită. Ce îți dorești cu adevărat? Încă trebuie să te confrunți cu întrebările dificile din viață și să îmbrățișezi din nou iubirea de sine. În următoarele săptămâni, reflectă asupra dorințelor tale și fă un plan. S-ar putea să funcționeze. Dragostea, fie că este pentru tine sau pentru o persoană nouă, te va însoți de-a lungul vieții tale.

Pești: O iubire cu aromă de dovleac

Frunzele cad, iar Peștii se pot deschide spre dragoste în această oamnă. Este vorba de cules mere, sculptat dovleci și viziona comedii romantice cu o cană de ciocolată caldă în mână.

Lista ta de activități de toamnă vine încetul cu încetul, și s-ar putea să nici nu realizezi câtă iubire se strecoară în inima ta, pe măsură ce îndeplinești fiecare sarcină. Dacă ești deja într-o relație, iubirea ta poate fi dusă la nivelul următor. Toți Peștii singuri ar trebui să aștepte cu nerăbdare mai multe oportunități de îmbrățișare a iubirii. Orice îți pui în minte acum, ai șanse mai mari să se întâmple.

Vărsător: Conexiuni profunde

Este un început lin pentru un nou sezon. Când Pluto trece direct prin semnul tău, în octombrie, relațiile tale existente vor fi cele de care vrei - și ar trebui - să ai grijă acum pentru că Pluto îți va da puterea de a lua decizii. Ar trebui să acorzii mai multă sau mai puțină energie acestei relații?

Orice ai decide va fi răsplătit: Cu cât oferi mai multă dragoste, cu atât vei primi mai multă dragoste în schimb, în această perioadă. Acest lucru se aplică atât relațiilor romantice, cât și celor platonice. Așadar, îmbrățișează nopți lungi de râs și discuții, maratoane de filme și mesaje. De asemenea, s-ar putea să realizezi că relațiile tale platonice sunt la fel de împlinitoare ca orice relație romantică. Îți vei aminti de această toamnă mult timp de acum încolo.

Săgetător: Dragoste pentru viața ta

Sezonul eclipselor din acest an lovește Săgetătorul destul de puternic. Mai ales la sfârșitul lunii septembrie cu greu poți ține pasul cu toată energia care vine spre tine. La început, s-ar putea să nu poți decide în ce direcție vrei să alergi. Dar, în cele din urmă, calea din fața ta va fi clară: Fă ceea ce iubești.

Nu vei fi niciodată pe deplin fericit dacă îți irosești timpul și energia cu oameni și lucruri pe care nu le iubești cu ardoare. Și iubirea va sosi în calea ta în această toamnă - trebuie doar să fii atent la ce energii vrei să primești și pe cine sau ce vrei să iubești, la rândul tău, potrivit glamour.com.