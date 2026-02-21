Previziuni pentru anul Calului de Foc, 2026: Energie și independență

Inspirându-se din metafizica chineză, Calul de Foc îmbină reputația calului pentru energie și independență cu intensitatea elementului foc, oferindu-i un loc distinct în tradiția zodiacală, potrivit theguardiian.com.

Ce este zodiacul chinezesc și cele cinci elemente?

Zodiacul chinezesc este un ciclu de 12 ani, în care fiecare an este reprezentat de un semn animal: șobolan, bou, tigru, iepure, dragon, șarpe, cal, capră, maimuță, cocoș, câine și porc. Având rădăcini în tradițiile antice ale calendarului lunar, sistemul plasează anumite trăsături de personalitate sub diverși ani de naștere.

Pe lângă animale, astrologia chineză încorporează cele cinci elemente: lemnul, focul, pământul, metalul și apa. Aceste elemente se rotesc odată cu animalele zodiacale, creând un ciclu de 60 de ani. Se crede că fiecare element influențează trăsăturile și destinul cuiva.

„Teoria metafizică este că tot ce există pe acest Pământ, inclusiv oamenii, este alcătuit din aceste cinci elemente și apoi, în cadrul acestor elemente, există versiuni yin și yang”, spune astrologul holistic chinez Lydia Lee.

Cum și când apare Calul de Foc?

O dată la 60 de ani, calul de foc este creat prin asocierea calului cu elementul foc.

Sistemul zodiacal chinezesc combină 12 semne animale cu cele 10 tulpini cerești sau 10 simboluri care reprezintă cele cinci elemente, fiecare în forme yin și yang.

Pe măsură ce semnele și elementele animale se rotesc împreună an de an, fiecărui an zodiacal i se atribuie un animal și un element. Un an al Calului de Foc este adesea descris ca fiind rapid și plin de energie. Ultimul Cal de Foc a fost în 1966, când a început Revoluția Culturală din China, o perioadă de tulburări politice și sociale.

Trăsături de personalitate ale Calului de Foc

Persoanele născute în anii Calului sunt directe, puternice în raționament și alerte, spune Ming Shao, expert în feng shui din Melbourne. „Sunt, de asemenea, elocvente și cunoscute pentru că sunt persoane nerăbdătoare, încăpățânate și eroice”, spune el. Adăugarea focului „intensifică” caracteristicile Calului, inclusiv dinamismul, energia, dăruirea și leadershipul, potrivit lui Shao.

Previziuni pentru anul Calului de Foc

Experții spun că se așteaptă ca anul Calului de Foc să aducă schimbări intense și rapide la nivel personal și global.

Xiaohuan Zhao, profesor de studii chineze la Universitatea din Sydney, spune că „în loc să prezică dezastre, interpretările tradiționale încadrează anul Calului de Foc ca o perioadă în care energia sporită trebuie gestionată cu înțelepciune”.

„Încetinirea înainte de a lua decizii majore, menținerea conturului și cultivarea stabilității emoționale suntmodalități cheie de a naviga prin impulsul anului”, adaugă el.

Grace Niu, consultant feng shui cu sediul în Sydney, sugerează, de asemenea, prudență, spunând că anul Calului de Foc amplifică fiecare trăsătură naturală într-o măsură intensă, rezultând „un impuls de neoprit și o pasiune imensă dar, asemenea unui incendiu, acea energie trebuie direcționată sau poate arde totul, inclusiv pe ei înșiși”.

Pan Wang, profesor asociat de studii chineze la Universitatea din New South Wales, spune că, pe baza tiparelor istorice, anul Calului de Foc este prezis a fi o perioadă dificilă, marcată de tulburări. „Elementul foc se poate manifesta ca instabilitate și violență, precum și ca dezvoltare economică aprinsă și creștere rapidă, uneori nesăbuită.”

Ar putea fi afectate în mod special vreo industrie, semn zodiacal sau grupă de vârstă?

Potrivit lui Zhao, industriile „legate de mișcare, căldură sau schimbări rapide, cum ar fi tehnologia, finanțele, transporturile, energia și divertismentul, pot simți mai puternic ritmul rapid și intens al anului Calului de Foc”.

În astrologia chineză, Calul de Foc și cei în semnul Șobolanului sunt considerați o potrivire dificilă: natura impulsivă și energică a Calului se ciocnește cu abordarea prudentă și strategică a Șobolanului. Alte semne zodiacale care se așteaptă să fie cel mai afectate de Calul de Foc includ Iepurele și Boul.

Dar nu toate ciocnirile sunt rele. Pentru Lee, ciocnirile energetice pot aduce schimbări vitale. „Când experimentăm stagnarea vieții noastre, de fapt primim cu brațele deschise ciocnirile deoarece acestea pot fi transformate în progrese”, spune ea.

Care este cel mai bun mod de a naviga prin acest an?

Cheia este să rămâi cu picioarele pe pământ. Echilibrarea focului cu practici ale elementului apă, cum ar fi încetinirea, meditația, hidratarea și irigarea pot ajuta, spune Mina Zheng, expertă în feng shui din Sydney.

Toată lumea experimentează prea mult foc, spune ea, adăugând: „Trebuie să bem mult mai multă apă, mai multă decât înainte, și trebuie să prețuim apa.”

Zheng subliniază puterea de echilibrare a elementului pământ pentru a ajuta la compensarea focului. Ea recomandă să consumăm mai multe legume rădăcinoase pământii, cum ar fi cartofii și morcovii.

Thierry Chow, un expert în feng shui din Hong Kong, sugerează purtarea anumitor culori. Ea spune că cei născuți în lunile de vară ar trebui „să poarte tonuri mai reci pentru a ajuta la echilibrarea focului, cum ar fi argintiu, auriu, albastru și alb”.

Este Calul de Foc ceva de care să te temi?

Cu siguranță nu te teme, spune Pan. „Cred că anul Calului de foc este autoparadoxal: poate aduce succes extrem, cum ar fi o progrese rapide în carieră, dar poate fi și extrem de dificil dacă cineva se epuizează sau cedează anxietății, ceea ce poate duce la eșec. Acestea fiind spuse, dacă stăpânim bine calul de Foc, nu este nimic de temut. Acceptă provocarea și găsește un echilibru!”