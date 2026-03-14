Donald Trump, interzis la Jocurile Olimpice din Los Angeles?

Propunerea, care urmează să fie discutată marți, prevede sancțiuni pentru țările care nu își plătesc contribuțiile până la 31 ianuarie. Printre măsuri se numără și „excluderea reprezentanților guvernamentali de la participarea la evenimente majore, precum Campionatele Mondiale și Jocurile Olimpice și Paralimpice”, potrivit AP.

Situația apare pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și WADA, după ce Washingtonul a refuzat să plătească contribuția anuală către agenția antidoping.

Statele Unite datorează aproximativ 3,7 milioane de dolari pentru 2025 și 3,6 milioane de dolari pentru 2024.

Statele Unite nu mai plătesc contribuția către WADA din 2023, după scandalul legat de 23 de înotători chinezi care au fost depistați pozitiv înaintea Jocurilor Olimpice de la Tokyo din 2021, dar cărora li s-a permis totuși să participe la competiție.

WADA a declarat că articolul Associated Press este „înșelător” în partea în care sugerează că măsura ar putea afecta viitoarea Cupă Mondială din 2026.

Agenția a precizat că regulile nu s-ar aplica retroactiv, astfel că Cupa Mondială FIFA și Jocurile Olimpice de la Los Angeles sau cele de la Salt Lake City nu ar fi vizate.

Potrivit AP, discuțiile despre situațiile în care guvernele rețin unilateral finanțarea pentru WADA au început încă din 2020 și nu vizează în mod special Statele Unite.

Scopul propunerii este de a proteja finanțarea agenției, astfel încât WADA să își poată continua activitatea în lupta globală împotriva dopajului.

