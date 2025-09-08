Săptămâna care îți rescrie destinul: Horoscop 8-14 septembrie 2025

În perioada 8-14 septembrie 2025, horoscopul săptămânal aduce o curățare energetică și șansa de a începe din nou. Săptămâna debutează cu Luna în Berbec, care aduce curaj, determinare și energie pentru a acționa.

Pe 10 septembrie, Luna în Taur ne invită să încetinim ritmul și să găsim stabilitatea, iar din 12 septembrie, Luna în Gemeni favorizează comunicarea și conversațiile care nu mai pot fi amânate.

Este momentul ideal pentru a spune ce ai pe suflet și pentru a asculta cu adevărat. Săptămâna aceasta este despre curaj, claritate și deschidere.

♈ Berbec (21 martie - 19 aprilie)

Luna în semnul tău îți reaprinde energia și pasiunea. Este timpul să-ți regăsești curajul și direcția. Evită să începi proiecte noi, dar folosește această perioadă pentru a îmbunătăți și perfecționa ceea ce ai deja.

♉ Taur (20 aprilie - 20 mai)

La mijlocul săptămânii, Luna în semnul tău îți aduce claritate și stabilitate. Vei avea puterea să rezolvi probleme și să-ți consolidezi poziția. În weekend, focusul se mută pe emoții și pe vindecare.

♊ Gemeni (21 mai - 20 iunie)

Creativitatea ta explodează la început de săptămână. Vineri, Luna în semnul tău îți oferă energie și vizibilitate, dar și oportunitatea de a reflecta la ceea ce eclipsele au scos la suprafață.

♋ Rac (21 iunie - 22 iulie)

Săptămâna aduce schimbări, dar și sprijin din partea prietenilor. Socializarea și legăturile personale devin prioritate. În weekend, te gândești cum să navighezi mai bine surprizele aduse de Uranus retrograd.

Citește pe Antena3.ro Copiii care trăiau în sălbăticie de aproape 4 ani au fost găsiți. Cum a fost rezolvat cazul care a ținut o țară întreagă în tensiune

♌ Leu (23 iulie - 22 august)

Romantismul și relațiile sunt în prim-plan. La începutul săptămânii, Luna în Berbec îți amintește de importanța dragostei și a parteneriatului. Spre final, pot apărea provocări, dar ești pregătit să scrii un nou capitol.

♍ Fecioară (23 august - 22 septembrie)

E timpul să-ți asculți emoțiile. Mijlocul săptămânii îți aduce energie pozitivă și șanse de reușită. Spre weekend, s-ar putea să simți că ești propriul tău obstacol. Ai încredere în tine și în magia ta.

♎ Balanță (23 septembrie - 22 octombrie)

Luna în Berbec îți aduce șansa de a repara și întări relațiile. Ai ocazia să aduci vindecare și armonie în viața personală. Weekendul aduce optimism și dorința de a începe ceva nou.

♏ Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

La începutul săptămânii, munca și eforturile tale sunt vizibile, dar apar și provocări. Mijlocul săptămânii aduce carismă și magnetism, iar în weekend vei intra într-o nouă etapă de maturitate emoțională.

♐ Săgetător (22 noiembrie - 21 decembrie)

Impulsivitatea este mare la început de săptămână, dar miercuri vei învăța lecția răbdării. Weekendul aduce sprijin în relații și progres personal.

♑ Capricorn (22 decembrie - 19 ianuarie)

Ai multe idei, dar trebuie să fii atent să nu te grăbești. Luna în Taur îți dă răbdare și concentrare, iar spre weekend vei vedea mai clar direcția în care vrei să mergi.

♒ Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Energie pozitivă și focus pe prieteni la început de săptămână. Mijlocul săptămânii aduce sprijin pentru planuri pe termen lung, iar weekendul este ideal pentru bucurie și relaxare.

♓ Pești (19 februarie - 20 martie)

După eclipsa de Lună din semnul tău, începi să vezi mai clar ce trebuie să lași în urmă și ce vrei să construiești. Săptămâna aduce romantism, dar și lecții despre responsabilitate și echilibru.