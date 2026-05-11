Săptămâna care schimbă destinul a 3 zodii începe acum

Luna Nouă în Taur aduce oportunități, stabilitate și șansa de a lăsa în urmă tensiunile acumulate în ultimele luni.

În plus, intrarea lui Mercur în Gemeni și conjuncția cu Uranus stimulează comunicarea, schimbările neașteptate și deciziile importante. Astrologii spun că această perioadă favorizează oamenii care rămân flexibili și evită reacțiile impulsive.

Berbec

Pentru Berbeci, începutul săptămânii poate aduce tensiuni și conflicte cauzate de oboseală sau stres acumulat. Există riscul unor reacții impulsive care pot afecta relațiile personale sau profesionale, așa că autocontrolul devine esențial.

Astrologii recomandă odihnă și evitarea suprasolicitării. Dacă simți că nu poți face față tuturor responsabilităților, este mai bine să spui clar acest lucru decât să acumulezi frustrări.

Spre finalul săptămânii, energia se schimbă complet. Problemele se clarifică, iar relațiile cu cei apropiați se îmbunătățesc considerabil. Empatia și comunicarea sinceră vor face diferența.

Scorpion

Luna Nouă în Taur pune accent pe relații și parteneriate pentru Scorpioni. Pot apărea discuții legate de bani sau resurse comune, iar unele situații tensionate din trecut pot reveni în atenție.

Pluto retrograd readuce emoții și probleme nerezolvate, însă astrologii spun că aceasta este șansa perfectă pentru vindecare și eliberare emoțională. Important este să eviți reacțiile dure și să stabilești limite sănătoase în relațiile cu ceilalți.

Dacă reușești să gestionezi calm situațiile tensionate, viața ta începe să se stabilizeze vizibil chiar din această săptămână.

Gemeni

Pentru Gemeni, săptămâna aduce o combinație intensă între dorința de socializare și nevoia de retragere emoțională. Luna Nouă în Taur scoate la suprafață resentimente sau răni vechi care nu au fost complet vindecate.

Mercur și Uranus în semnul tău amplifică reacțiile emoționale și pot aduce schimbări neașteptate. Astrologii recomandă prudență și evitarea deciziilor luate la nervi.

Este o perioadă excelentă pentru introspecție și eliberarea bagajului emoțional. Odată ce lași în urmă trecutul și emoțiile toxice, viața începe să se îmbunătățească semnificativ.