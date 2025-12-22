Schimbare energetică puternică pentru toate zodiile, în săptămâna 22-28 decembrie 2025

Cu Marte în Capricorn suntem mult mai dedicați muncii noastre deoarece energia saturniană ne ajută să fim mai răbdători și metodici. Luna în Vărsător de la începutul săptămânii ne stimulează comunicarea și ne arată cum să lucrăm bine cu ceilalți. Apoi, Luna în Pești din 25 decembrie adaugă un element de compasiune și înțelegere. La sfârșitul săptămânii, Luna în Berbec din 27 decembrie aduce o energie jucăușă și îndrăzneață care ne îndeamnă să credem în noi înșine.

Berbec

Venus se alătură lui Marte și Soarelui în Capricorn săptămâna aceasta, permițânduți să te simți mai conectat cu cariera, hobby-urile sau obiectivele tale. Dacă scurta ședere a lui Saturn în această zodie în timpul verii te-a făcut mai puțin entuziasmat în ceea ce privește urmărirea viselor, acesta este tranzitul care îți trezește elanul și motivația.

Luna în Vărsător este o perioadă în care întâlnești oameni care te inspiră și încurajează. Apoi, când Luna intră în zodia ta, pe 27 decembrie, începe o perioadă entuziastă, care te stimulează să atingi stelele.

Taur

Pentru tine, Taurule, această săptămână este despre descoperirea pieselor lipsă necesare pentru a ajunge în vârf. Când Luna este în Vărsător, îți arată la ce trebuie să te concentrezi în acest sezon Capricorn. Acesta este, de asemenea, un moment pentru a analiza cât de bine echilibrezi viața de acasă și responsabilitățile profesionale.

Asigură-te că petreci timp cu familia dacă te-ai concentrat prea mult pe muncă.

Gemeni

În timp ce Luna Nouă de săptămâna trecută a aruncat lumină asupra sectorului tău relațional, sezonul Capricorn îți arată cum să renunți la drama trecută și să reconstruiești. Venus se alătură Soarelui în acest semn de pământ, facilitând eliberarea de ceea ce te ține pe loc emoțional.

Acesta este momentul tău pentru a consolida relația pe care o ai cu tine însuți și cu visele tale. Luna în Vărsător îți stârnește curajul și face din aceasta o perioadă minunată pentru a învăța lucruri noi și a explora filosofia ta.

Rac

Acesta este un moment pentru tine să-ți îmbunătățești conexiunile cu ceilalți. Venus se alătură Soarelui și lui Marte în Capricorn pe 24 decembrie, făcând următoarele săptămâni mult mai intense. Ai ocazia să întâlnești oameni noi și să construiești conexiuni dinamice în sectorul academic sau profesional.

Colaborările sunt fructuoase deoarece ești capabil să creezi idei noi cu ceilalți. Luna în Pești îți arată cum să fii un lider și să-i ghidezi pe ceilalți. Acesta este un moment pentru tine să te simți puternic și să ai încredere în abilitățile tale.

Leu

Disciplina este legată de acest sezon Capricorn și, dacă ai amânat, tranzitele acestei săptămâni te ajută să revii pe drumul cel bun. Acesta este, de asemenea, un moment pentru a uda semințele pe care le-ai plantat în timpul Lunii Noi în Săgetător.

Petrece timp reflectând asupra relațiilor tale trecute. Luna în Vărsător îți arată ce îți dorești la un partener, în timp ce Luna în Pești evidențiază trăsăturile de personalitate ale prietenilor sau partenerilor cu care nu vrei să te confrunți pe viitor. În timpul acestui tranzit, primești mai multe informații despre oamenii cu care vrei să te înconjori în viitor.

Fecioară

Venus este acum în Capricorn, alăturându-se Soarelui și lui Marte în acest semn de pământ. Aceste alinieri aduc multă emoție relațiilor tale. Dacă ești într-o relație, așteaptă-te să experimentezi legături mai puternice cu partenerul tău deoarece ești pregătit să explorezi și să înveți lucruri noi împreună.

Luna intră în Pești spre mijlocul săptămânii, arătându-ți cum să fii mai altruist în relația ta. Persoanele singure ar trebui să petreacă mai mult timp cu prietenii sau să cunoască oameni noi deoarece sezonul Capricornului îți permite să fii în centrul atenției.

Balanță

Lucrurile par noi și interesante cu Luna în Vărsător la începutul săptămânii, stimulându-ți viața socială și facilitând crearea de rețele de contacte. Pregătește-te să fii invitat la întâlniri sau să te alături unui club deoarece ești mai fermecător și mai extrovertit.

Energia astrologică din această săptămână atenuează orice conflicte pe care le ai cu membrii familiei. Per total, ești diplomat și mai dispus să menții pacea în această perioadă. Luna în Pești te ajută, de asemenea, să atenuezi orice tensiuni și să fii mai plin de compasiune și prezent pentru ceilalți.

Scorpion

Soarele în Capricorn îți facilitează găsirea vocii, Scorpionule. Tranzitele lunare din această săptămână se simt ca niște pietre de temelie pentru a te duce acolo unde îți dorești să fii. Luna în Pești te ajută să te conectezi cu energia ta creativă. Este, de asemenea, un moment minunat pentru a te concentra pe vindecare și reconciliere.

După energia eclipsei din vară, ești mai dispus să renunți la resentimente. Cu Venus acum în Capricorn ești mai înclinat să mergi mai departe și să înveți din trecut. Pregătește-te să începi noul tău capitol și să întâmpini mai multă fericire.

Săgetător

Munca grea este legată de semnul tău zodiacal pentru următoarele săptămâni. Dar ai dat totul în timpul acestui tranzit Saturn în Pești. Această săptămână este un moment pentru a reflecta asupra succeselor și eșecurilor tale din ultimul an. Efectuarea schimbărilor necesare și evaluarea progresului tău îți permit să-ți rafinezi setul de instrumente.

Sezonul Capricornului îți arată ce trebuie să îmbunătățești, să înveți sau să perfecționezi pentru noul an. Săptămâna și sezonul sărbătorilor sunt, de asemenea, o perioadă minunată pentru a petrece cu oamenii pe care îi iubești și pentru a îmbunătăți legăturile pe care le ai cu ei.

Capricorn

Această săptămână are un început motivațional, Soarele fiind acum în semnul tău și tranzitele aducând abundență și bucurie. Venus intră și ea în Capricorn, permițându-ți să fii mai disponibil emoțional și mai vulnerabil cu cei pe care îi iubești.

Luna în Vărsător facilitează atenția asupra finanțelor tale. Dacă ai fost împins să cheltuiești bani, acesta este momentul să faci planuri bune pentru a rămâne pe drumul cel bun. La urma urmei, anotimpul tău este un moment în care să te concentrezi pe construire și creare. Luna în Berbec îți permite să plantezi semințele, iar cu Marte în semnul tău, ești gata să urci și să ajungi în vârf.

Vărsător

Lucrurile par mult mai ușoare săptămâna aceasta cu Luna în semnul tău, sporindu-ți încrederea și permițându-ți să fii mai conectat cu cei din jurul tău. S-ar putea să preferi să fii mai singuratic săptămâna aceasta; cu toate acestea, beneficiezi de pe urma cererii de ajutor sau a lucrului în echipă cu ceilalți.

Sezonul Capricornului le permite altora să-ți vadă strălucirea, dar trebuie să te forțeezi să intri în lumina reflectoarelor din când în când.

Pești

Sezonul Capricornului îți arată cum să fii mai răbdător cu munca pe care o faci. Săptămâna aceasta ai ocazia să te apropii de domeniile profesional sau academic. Folosește lecțiile învățate în timpul tranzitului lui Saturn pentru a continua să progresezi și să depășești orice potențiale blocaje.

Pregătește-te să ai idei noi și să preiei inițiativa deoarece Luna Nouă de săptămâna trecută ți-a permis să explorezi calea pe care ți-ai dori să mergi. Acum stabilești planuri practice pentru a le transforma în realitate. Asigură-te că îți gestionezi planificatorul și că ești cu un pas înaintea sarcinilor tale, potrivit yourtango.com.