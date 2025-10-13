Se schimbă energia! Ce aduce noua vibrație cosmică fiecărei zodii în săptămâna 13–19 octombrie

Luna în Rac, la începutul săptămânii, ne îndeamnă să petrecem timp cu cei dragi și să ne exprimăm creativitatea.

Marți, energia Leului aduce în prim-plan puterea personală și dinamica relațiilor.

Spre weekend, Luna în Fecioară aduce calm, echilibru și dorința de a discuta sincer cu oamenii de încredere.

♈ Berbec

După Luna Plină din zodia ta, simți că lucrurile se aliniază. Venus în Balanță te învață diplomația, iar Luna în Rac aduce pace și armonie.

Caută sprijinul prietenilor sub influența Lunii în Leu. Spre finalul săptămânii, energia Fecioarei te ajută să te resetezi emoțional.

♉ Taur

Venus îți activează rutina zilnică și îți dă o stare de bine în activitățile simple. Luna în Rac te ajută să te reconectezi cu familia, iar energia Leului te inspiră să aduni oamenii dragi la tine acasă. În weekend, Luna în Fecioară îți readuce bucuria și optimismul.

♊ Gemeni

Venus în Balanță îți aduce inspirație și deschidere spre iubire. În prima parte a săptămânii, Luna în Rac favorizează organizarea și studiul. Când Luna ajunge în Leu, creativitatea ta înflorește. Spre final, energia Fecioarei îți oferă claritate și disciplină.

♋ Rac

Luna în semnul tău îți intensifică emoțiile, dar și inspirația. Venus în Balanță te învață să găsești echilibru între inimă și minte. Când Luna intră în Leu, te poți simți vulnerabil – exprimă-te prin artă, scris sau meditație. Fecioara te ajută să te ancorezi din nou.

♌ Leu

Venus îți luminează sectorul relațiilor și îți aduce un plus de încredere. Începutul săptămânii te îndeamnă la relaxare, iar Luna în zodia ta îți oferă o explozie de energie și carismă. Este momentul perfect pentru a-ți planifica obiectivele personale cu realism.

♍ Fecioară

Luna și Jupiter îți aduc claritate și conexiuni benefice. Vei simți nevoia de socializare și vei atrage oameni pe aceeași vibrație cu tine. Când Luna ajunge în semnul tău, recunoști cât de mult ai evoluat în ultimele săptămâni.

♎ Balanță

Cu Venus în semnul tău, strălucești. Lecțiile lui Saturn în Berbec devin mai ușor de înțeles, iar Luna în Rac te ajută să fii mai empatic. Luna în Leu îți aduce dorința de aventură și cunoaștere, iar spre weekend, activitățile relaxante îți regenerează energia.

♏ Scorpion

Săptămâna începe cu energie jucăușă și pozitivă. Luna în Rac îți aduce bucurii simple și legături sincere, iar Luna în Leu te împinge în lumina reflectoarelor. Este timpul să îți recunoști valoarea și să îți asumi un rol de lider.

♐ Săgetător

Venus îți activează dorința de învățare și dezvoltare personală, dar Saturn îți cere răbdare. Luna în Leu îți aduce optimism și curaj, iar energia Fecioarei te ajută să-ți structurezi planurile. Ai încredere în proces și nu te grăbi.

♑ Capricorn

Venus în Balanță te ajută să vindeci relațiile și să-ți redefinești limitele. Luna în Rac îți aduce sprijin din partea prietenilor, iar Luna în Leu te redresează emoțional. Când energia Fecioarei preia controlul, ideile tale devin inspirație pentru ceilalți.

♒ Vărsător

Libra Season îți pune accentul pe relații și conexiuni profesionale. Luna în Rac aduce claritate la locul de muncă, iar Luna în Leu favorizează colaborările. Este o perioadă excelentă pentru networking și pentru a-ți construi echilibrul interior.

♓ Pești

Venus în Balanță deschide o nouă etapă în dragoste. Luna în Rac și Leu te ajută să te reconectezi cu bucuria și spontaneitatea, iar energia Fecioarei aduce un restart emoțional. Acceptă schimbarea — universul lucrează în favoarea ta.