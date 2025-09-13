Se rupe lanțul Karmic: 4 Zodii încheie ciclul durerii până la final de septembrie 2025

Potrivit astrologului Matilda Zhuang, luna septembrie este „finalul de sezon al acelei situații care ți-a provocat stres”, scrie yourtango.com.

Luna a început cu Saturn – planeta karmei și a disciplinei – revenind în Pești în timpul retrogradării sale. Acest eveniment energetic puternic a fost urmat de o eclipsă de Lună ce a marcat încheierea unui capitol important în viața fiecărei zodii. Iar înainte de finalul lunii, vom avea și o eclipsă de Soare, care aduce o foaie albă și șansa unui nou început. Pentru aceste patru zodii, energia de acum închide un ciclu dificil și deschide drumul către o etapă pozitivă.

♉ Taur

Pentru Tauri, un ciclu dureros din viața amoroasă se încheie până la sfârșitul lui septembrie 2025. Anul acesta ai avut parte de suișuri și coborâșuri pe plan sentimental, dar ai simțit că rămâi blocat într-un tipar care nu îți permitea să mergi mai departe. Veștile bune sunt că lucrurile încep să se așeze, mai ales în dragoste.

Potrivit Matildei Zhuang, un prieten apropiat ar putea să își mărturisească sentimentele, punând capăt unei perioade de singurătate. Dacă ești deja într-o relație, este momentul ideal să readuci energia jucăușă și prospețimea începuturilor.

Totuși, nu uita de bani! Septembrie este și despre reevaluarea modului în care îți gestionezi resursele. Întreabă-te dacă oferi prea mult fără să primești nimic în schimb. Dacă apelezi la ajutorul partenerului tău, vei avea de câștigat pe termen lung.

Zhuang subliniază: „Va trebui să alegi între confort și creștere. Doar așa vei deveni cea mai fericită și împlinită versiune a ta.”

♌ Leu

Leilor li se încheie un ciclu karmic dureros până la finalul lunii septembrie 2025. Ai lucrat mult pentru a-ți elibera karma și, în sfârșit, începi să simți că intri într-un nou capitol al vieții.

Concentrează-te pe viața amoroasă – repetarea acelorași greșeli sau purtarea bagajului emoțional din trecut îți poate bloca norocul și dezvoltarea personală.

Veștile bune nu se opresc aici: urmează și un punct de cotitură financiar. Potrivit Matildei, „acesta este un moment cheie pentru banii tăi”. Orice ciclu vechi de datorii sau instabilitate financiară se poate încheia, atâta timp cât rămâi consecvent.

♏ Scorpion

Pentru Scorpioni, luna aceasta încheie un ciclu dificil în dragoste. Viața ta sentimentală ar fi putut părea plictisitoare sau lipsită de pasiune în ultima vreme, dar acum lucrurile se încing din nou.

Ai grijă, însă, la oamenii din jurul tău. Dacă te înconjori de persoane lipsite de inspirație sau care îți consumă energia, riști să pierzi oportunități financiare.

Dacă vrei să evoluezi, taie distragerile și arată Universului că ești pregătit pentru următorul nivel.

♒ Vărsător

Pentru Vărsători, sfârșitul lunii septembrie aduce încheierea unui ciclu dureros în relații. Această schimbare vine din introspecție și din felul în care alegi să te prezinți în fața celorlalți.

Matilda Zhuang te întreabă: „Ce ai nevoie să vindeci sau să devii, pentru a atrage partenerul pe care ți-l dorești cu adevărat?”

Această lună nu este doar despre vindecare – ci și despre oportunități profesionale. Cariera ta poate cunoaște o evoluție semnificativă: o promovare, un rol de conducere sau chiar o mărire de salariu până la sfârșitul lunii.