Sezonul eclipselor. 4 lucruri pe care le fac oamenii binecuvântați de Univers

Eclipsele dezvăluie aspecte ale lucrurilor care în mod normal sunt ascunse. Însă când o ușă se închide, o alta se deschidere. Fiecare rămas bun este un nou început. Dar sezonul eclipselor nu trebuie să fie înfricoșător, iar oamenii care par a fi binecuvântați de Univers în acest sezon de eclipse fac câteva lucruri pentru a profita la maximum de energia puternică.

1. Fii flexibil

Eclipsele au un mod de a-ți da peste cap cele mai bune planuri. Vei constata că lucrurile sunt anulate, reprogramate sau, adesea, accelerate. Este oferta de muncă din străinătate care apare de nicăieri și înseamnă că, dintr-o dată, data nunții tale trebuie mutată mai devreme. Acesta este sezonul eclipselor!

Soluția este să te predai acestor energii și să te lași purtat de ele. Acceptă și ai încredere în soartă, vezi ce îți va oferi în schimb.

2. Acceptă ofertele neașteptate

Apropo de oferta de muncă, nu o pune la îndoială. Accept-o! Se spune adesea că nu ar trebui să începi niciodată nimic nou în timpul unei eclipse din cauza energiei instabile, adesea haotice. Dar există o diferență între a lansa ceva și a accepta ceva ce ți-a ieșit în cale.

Ofertele neașteptate apar adesea în timpul eclipselor ca un fel de dar din partea Universului, adesea pentru a ne testa dacă ne dorim cu adevărat acel lucru pe care am încercat să-l manifestăm. Adesea, avem tendința să ne îndepărtăm de acesta dacă nu a făcut parte în mod specific din planul nostru, dar acestea sunt darurile Universului. Pur și simplu nu le recunoaștem.

Însă nu te gândi prea mult. Aceasta este soarta care se asigură că, în sfârșit, înveți lecția pe care ai evitat-o ​​ani de zile.

Sigur, sună descurajant, dar orice ar fi de cealaltă parte a situației, probabil că va merita.

3. Profită de oportunități

În mod similar, se întâmplă adesea în timpul sezonului eclipselor ca ceva la care ne-am tot gândit sau am lucrat mult timp să explodeze brusc în fața noastră.

Și acesta este un aspect al unei eclipse. Uneori, Universul spune: „Gata cu amânarea. Hai să mergem!” Adevărul este că acele momente de pregătire pe care le așteptăm, de obicei nu ajung niciodată. Trebuie pur și simplu să te arunci în acel nou proiect, relație sau idee.

Dacă o idee, o relație sau un proiect pe care l-ai plantat cu mult timp în urmă înflorește brusc în timpul sezonului eclipselor, apucă-l cu ambele mâini. Ai încredere că momentul este potrivit.

4. Renunță la lucruri

Eclipsele sunt la fel de mult despre despărțiri, ca și despre bun venit, și te vei găsi adesea în situații în care acele lecții la care te opui încontinuu sau acele obiceiuri la care te chinui să renunți îți sunt smulse brusc.

Dacă eclipsa scoate pe cineva sau ceva din viața ta, renunță la el. Este ușor să te simți confortabil cu acel loc de muncă mizerabil sau o relație volatilă, și cu toții am ales „răul pe care îl cunoaștem”, la un moment dat. Eclipsele vin adesea și fac curățenie în aceste situații.

Te-ai simțit prea confortabil, iar confortul poate fi o capcană. Acum ajungi să-ți dezvolți noi puncte forte și să pășești pe un teritoriu pe care nu ai fi îndrăznit niciodată înainte.

Asta nu înseamnă că va fi ușor. Dar, dacă în timpul eclipsei ceva se strică, probabil că nu este menit să fie reparat. Și odată cu eclipsa solară de la sfârșitul lunii, probabil vei descoperi că a fost eliberat spațiu pentru ca ceva și mai bun să vină, potrivit yourtango.com.

