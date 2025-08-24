Cum va influența sezonul eclipselor fiecare zodie

Pe 7 septembrie vom experimenta o eclipsă totală de Lună în Pești, urmată de o eclipsă parțială de Soare în Fecioară, pe 21 septembrie.

Eclipsele funcționează pe o cronologie de 6 luni. Temele care apar acum vor continua să se dezvolte până în martie 2026. Rămâi flexibili, ai încredere în proces și nu te opune schimbărilor care apar. Uneori, Universul trebuie să ne zguduie planurile atent elaborate pentru a ne redirecționa către ceva mult mai bun decât ne-am fi putut imagina.

Acest sezon de eclipse se concentrează pe axa Pești-Fecioară, ceea ce înseamnă că ne echilibrăm latura intuitivă, spirituală, cu natura practică, analitică. Eclipsa de Lună din 7 septembrie ne cere să renunțăm la structurile rigide. Între timp, eclipsa de Soare din 21 septembrie ne va încuraja să ne organizăm și să gândim critic despre cum să stabilim noi obiceiuri puternice.

Berbec

Latura ta spirituală ascunsă te cheamă mai tare ca niciodată, pe măsură ce eclipsa de Pești îți luminează a 12-a casă, a viselor și a subconștientului. S-ar putea să te simți atras de meditație, terapie sau practici mistice. Eclipsa de Fecioară ancorează apoi aceste perspective în casa a șasea, a rutinei zilnice, marcând momentul perfect pentru a construi obiceiuri mai sănătoase care să susțină creșterea spirituală.

Taur

Prieteniile ocupă un loc central. Eclipsa de Pești în casa a 11-a ar putea dezvălui care conexiuni îți hrănesc cu adevărat sufletul, comparativ cu ce te epuizează. Așteaptă-te la surprize din cercul tău social. Eclipsa de Fecioară activează casa a 5- a creativității și romantismului, încurajându-te să te exprimi mai autentic și poate să găsești dragostea prin interese comune.

Gemeni

Transformarea carierei vine, indiferent dacă ești pregătit sau nu. Eclipsa de Pești evidențiază casa a 10-a, a reputației și a vieții profesionale - s-ar putea să primești o recunoaștere neașteptată sau să te simți chemat pe o cale complet diferită. Eclipsa de Fecioară luminează apoi casa a 4 a, casei și familiei, sugerând că aceste schimbări în carieră se vor reflecta în viața ta personală în moduri frumoase.

Rac

Viziunea ta asupra lumii se extinde dincolo de zona ta de confort. Eclipsa de Pești în casa a noua aduce oportunități pentru învățământ superior, călătorii sau explorare spirituală. S-ar putea să publici ceva, să te întorci la școală sau să ai o trezire filozofică profundă. Eclipsa de Fecioară, în casa a treia, te ajută apoi să comunici clar aceste noi perspective celor apropiați.

Leu

Se desfășoară o transformare profundă în jurul resurselor comune și al intimității. Eclipsa de Pești activează casa a opta, a finanțelor comune, a impozitelor și a profunzimilor psihologice - așteaptă-te la revelații despre probleme financiare sau la o vindecare emoțională profundă. Eclipsa de Fecioară în casa a doua a valorilor personale și a veniturilor te ajută apoi să-ți reconstruiești fundația financiară pe un teren mai solid.

Fecioară

Acesta este momentul tău să strălucești. Eclipsa de Pești în casa a șaptea aduce revelații în relații; parteneriatele fie se adâncesc semnificativ, fie ating puncte naturale de finalizare. Eclipsa de Soare în propriul semn din 21 septembrie este ca un cadou cosmic de ziua de naștere, oferind începuturi noi și șansa de a te reinventa.

Balanță

Rutinele de sănătate și de muncă sunt supuse unei revizuiri majore. Eclipsa de Pești în casa a șasea ar putea dezvălui probleme de sănătate care necesită atenție sau te-ar putea inspira să-ți transformi complet programul zilnic. Eclipsa de Fecioară în casa a 12-a, a eliberării, sugerează să renunți la vechile tipare care nu-ți mai servesc bunăstării. Odihna și reflecția sunt cruciale acum.

Scorpion

Exprimarea creativă de sine capătă o nouă importanță. Eclipsa de Pești luminează casa a cincea, a creativității, romantismului și copiilor - așteaptă-te la evoluții surprinzătoare în oricare dintre aceste domenii. S-ar putea să te îndrăgostești sau să descoperi un talent artistic ascuns. Eclipsa de Fecioară în casa a 11-a te ajută apoi să-ți găsești colegi creativi, cu aceleași idei.

Săgetător

Dinamica casei și familiei

Eclipsa de Pești în casa a patra ar putea aduce schimbări de proprietăți, revelații familiale sau o nevoie profundă de a crea un spațiu de locuit mai hrănitor din punct de vedere spiritual. Eclipsa de Fecioară în casa a zecea sugerează că aceste schimbări domestice îți vor îmbunătăți de fapt reputația profesională și perspectivele de carieră.

Capricorn

Comunicarea și învățarea au prioritate în acest sezon de eclipse. Eclipsa de Pești în casa a treia aduce conversații importante cu frații sau vecinii și s-ar putea să te simți chemat să studiezi ceva complet nou, în timp ce eclipsa de Fecioară în casa a noua va extinde aceste perspective locale către oportunități filozofice sau educaționale mai ample.

Vărsător

Problemele financiare îți solicită atenția în moduri neașteptate. Eclipsa de Pești în casa a doua a veniturilor și valorilor ar putea aduce oportunități financiare surprinzătoare sau te-ar putea forța să reconsideri ceea ce prețuiești cu adevărat. Eclipsa de Fecioară în casa a opta se concentrează apoi pe resurse comune - investițiile, împrumuturile sau finanțele comune s-ar putea schimba semnificativ.

Pești

Acesta este momentul tău pentru o transformare personală majoră. Eclipsa de Lună în propriul tău semn zodiacal este ca o renaștere spirituală - ești chemat să-ți îmbrățișezi sinele cel mai autentic și intuitiv. Eclipsa de Fecioară în casa a șaptea aduce apoi acest nou tu în cele mai apropiate relații, unde partenerii fie îți vor celebra creșterea, fie își vor dezvălui adevărata față.


