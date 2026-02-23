Tarotul săptămânii: ce schimbări te așteaptă între 23 februarie și 1 martie

Totuși, modul în care alegem să privim această perioadă face diferența: poate fi fie derutantă, fie o provocare mistică menită să ne ajute să evoluăm.

♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Cartea săptămânii: Șapte de Monede

Ești pe val și nimic nu pare să te oprească. Săptămâna aduce decizii importante, inițiative curajoase și începuturi creative. Luna în Gemeni te împinge să faci pasul următor și să-ți exprimi ideile fără rețineri.

♉ Taur (20 aprilie – 20 mai)

Cartea săptămânii: Cinci de Săbii

Intră în scenă mentalitatea de învingător. Cu Luna în creștere în semnul tău, înțelegi că intențiile corecte sunt cheia succesului. Nu renunți și nu accepți jumătăți de măsură.

♊ Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Cartea săptămânii: Patru de Monede

Creativitatea te ajută să gestionezi mai bine banii. Știi să faci mult cu puțin, iar ceilalți te admiră pentru ingeniozitate și adaptabilitate. Între 25 și 28 februarie, devii sursă de inspirație pentru alții.

♋ Rac (21 iunie – 22 iulie)

Cartea săptămânii: Spânzuratul

Vezi viața și iubirea dintr-o perspectivă nouă. Intri într-o stare de acceptare și curgere, fără teamă de Mercur retrograd. Confuzia devine o experiență din care ieși mai puternic.

♌ Leu (23 iulie – 22 august)

Cartea săptămânii: Paj de Bâte

Arzi intens și strălucești. Energia ta este contagioasă, iar nimeni nu te poate limita. Chiar și situațiile complicate devin oportunități de afirmare.

♍ Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Cartea săptămânii: As de Monede (inversat)

Timpul devine esențial. Fie impui un termen-limită, fie simți presiunea unuia. Zilele de 23 februarie și 1 martie aduc revelații legate de direcția ta de viață.

♎ Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Cartea săptămânii: Moartea

Nu te speria: este vorba despre transformare. Ceva se încheie pentru a face loc unui nou început. Universul te aliniază cu un nivel superior de evoluție.

♏ Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Cartea săptămânii: Trei de Bâte (inversat)

Întârzieri și blocaje îți testează răbdarea. Devii mai vocal în privința frustrărilor, iar Mercur retrograd amplifică neînțelegerile. Este momentul să reevaluezi anumite relații.

♐ Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cărți: Rege de Monede (inversat) & Zece de Săbii

Săptămâna deciziilor radicale. Pentru a avansa, trebuie să renunți la balast – oameni, situații sau convingeri care te țin pe loc.

♑ Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Cartea săptămânii: Doi de Bâte (inversat)

Pășești pe teren necunoscut. Deși există teamă, saltul de credință este necesar. Ziua de 24 februarie îți cere să ai încredere în proces.

♒ Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Cartea săptămânii: Șapte de Săbii (inversat)

Adevărul iese la iveală. O mască cade — fie a ta, fie a altcuiva. Este o săptămână a autenticității, nu a judecății.

♓ Pești (19 februarie – 20 martie)

Cartea săptămânii: Zece de Cupe

La mulți ani! Săptămâna aduce împlinire, armonie și confirmări emoționale. Chiar și Mercur retrograd nu îți poate umbri bucuria. Ce ai dorit începe să se manifeste.