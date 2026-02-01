Totul se aliniază în februarie 2026 pentru 3 zodii din zodiacul chinezesc

Deși februarie are doar 28 de zile, modul în care îți gestionezi timpul, energia și prioritățile va face diferența dintre o lună bună și una excepțională.

Primele săptămâni ale lunii sunt despre curățare, claritate și aliniere, iar a doua jumătate aduce recompense concrete, mai ales odată cu debutul Anului Nou Chinezesc – Calul de Foc, pe 17 februarie.

Cum se împarte energia lunii februarie 2026

Săptămâna 1–7 februarie: curățenie interioară și exterioară. Eliminarea blocajelor este cheia succesului.

Săptămâna 8–14 februarie: aliniere mentală, planificare și stabilirea unui ritm constant.

Săptămâna 15–21 februarie: victorii, creștere și validare, odată cu intrarea în Anul Calului de Foc.

Săptămâna 22–28 februarie: primii pași spre un nou obiectiv major. 26 februarie este ziua ideală pentru a începe ceva nou.

1. Cal – Abundența vine din disciplină și consecvență

Pentru a atrage abundență pe tot parcursul lunii, Calule, este esențial să îți stabilești un obiectiv clar și să rămâi activ, chiar și atunci când apar tentații care par promițătoare, dar nu sunt aliniate cu scopul tău real.

În februarie, vei fi nevoit să spui „nu” de mai multe ori. Deși poate apărea teama de a pierde oportunități, răbdarea și recompensa amânată îți vor aduce exact succesul de care ai nevoie.

Zile-cheie pentru Cal:

1 februarie – Zi de Inițiere: stabilește ce vrei să construiești.

13 februarie – Zi Stabilă: rămâi ferm și nu renunța.

25 februarie – Zi Stabilă: confirmarea alegerilor făcute.

Abundența ta vine prin reputație și imagine. Oamenii vor începe să te asocieze cu munca și progresul realizat în februarie, deschizând uși importante pentru viitor.

2. Câine – Abundență prin recunoaștere și apreciere

Câine, în februarie 2026 atragi abundență emoțională și profesională prin recunoașterea meritelor tale. Vei primi laude, validare și susținere din partea celor din jur.

Zilele tale de vârf:

5 februarie – Zi a Succesului

17 februarie – Zi a Succesului și debutul Anului Nou Chinezesc

Cuvintele de apreciere îți vor crește încrederea în tine și te vor face să simți că munca ta contează. Complimentele nu vor fi exagerate, ci sincere și bine meritate: pentru loialitate, etică, prezență și impactul pozitiv pe care îl ai asupra altora.

Pentru tine, abundența lunii februarie vine din sprijinul oamenilor și din sentimentul că ești văzut și respectat.

3. Iepure – Abundența vine din intuiție și simplificare

Iepure, în februarie intuiția ta este mai puternică decât de obicei. Vei simți clar când trebuie să te retragi dintr-o situație sau să renunți la ceva ce nu îți mai servește.

Aceasta este luna în care faci mai puțin, dar mai bine. Eliminarea persoanelor sau contextelor toxice îți va permite să te concentrezi pe ce contează cu adevărat.

Zile sensibile pentru Iepure:

10 februarie – Zi de Eliminare

22 februarie – Zi de Eliminare

În aceste zile vei avea revelații subtile, dar decisive. Renunțarea la vechi face loc unei abundențe noi, mai curate și mai bine aliniate cu cine ești acum.