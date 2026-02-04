Horoscop februarie 2026: patru luni de naștere afectate de o trezire spirituală profundă

Februarie, luna marilor treziri spirituale: patru luni de naștere primesc un upgrade cosmic major

Februarie se anunță una dintre cele mai intense luni din punct de vedere spiritual. Un eveniment astrologic rar — Luna Nouă în Vărsător, care este și eclipsă de Soare — deschide porțile unei perioade de transformări profunde, sincronizată cu Anul Nou Chinezesc și începutul ciclului Calului de Foc. Energia focului simbolizează iluminarea, iar influența sa va marca întreaga lună.

Pe lângă această eclipsă extrem de puternică, Saturn se întâlnește cu Neptun la gradul critic 0° din Berbec — un punct care nu marchează doar începutul acestui semn de foc conștient, ci debutul unui nou ciclu zodiacal. Pentru patru luni de naștere, aceste mișcări cosmice vor avea un impact major asupra parcursului spiritual. Iată dacă te numeri printre cei vizați de o trezire masivă.

Născuți în martie: renaștere interioară și redefinirea identității

Cei născuți în luna martie vor resimți cea mai intensă schimbare, deoarece această energie îi afectează direct, la nivel personal. Aliniamentele astrale din februarie le transformă atât modul în care se raportează la lume, cât și relația cu ei înșiși.

Pentru Peștii născuți în martie, devine tot mai clar cât de valoroase sunt timpul, abilitățile și prezența lor. Încep să își asume autoritatea acolo unde contează, iar încrederea pe care o afișează capătă o forță aparte. Valoarea lor nu mai este măsurată prin criterii strict materiale, ci prin scopul lor spiritual — o schimbare de perspectivă care poate produce efecte spectaculoase.

Berbecii născuți în martie pot trăi o transformare și mai radicală. Pentru ei, această perioadă seamănă cu o schimbare completă de identitate. Idealurile, valorile și visurile se pot rescrie din temelii. Este esențial să fie blânzi cu ei înșiși, deoarece, în timp ce construiesc o versiune nouă, își iau rămas-bun de la cine au fost.

Născuți în aprilie: eliberare, închideri karmice și începuturi subtile

Pentru cei veniți pe lume în aprilie, luna februarie aduce un proces intens de „dezbrăcare” de vechi structuri. Drumul nu mai este clar sau liniar, ci marcat de eliberări și despărțiri necesare. Vor exista mai multe „la revedere” decât „bun venit”, însă acest proces este esențial pentru descoperirea misiunii sufletului.

Berbecii născuți în aprilie pot percepe această etapă ca fiind extrem de personală, având chiar impresia că Universul le pune piedici. În realitate, se creează spațiu pentru o versiune superioară a lor.

Taurii din aprilie traversează acest proces cu mai multă ușurință, simțindu-se pregătiți să renunțe la tot ce nu le mai servește. Ambele semne sunt, de fapt, în plin proces de pregătire pentru un upgrade spiritual major.

Născuți în mai: schimbări de destin și viraje neașteptate

Pentru cei născuți în mai, trezirea spirituală va schimba direcția de viață. Exact când cred că știu încotro merg, traseul se modifică radical. Deși inițial poate părea un șoc, finalul lunii februarie aduce claritate și aliniere profundă.

Taurii născuți în mai vor fi puternic influențați de eclipsa de Soare din 17 februarie. Evenimentele din jurul acestei date le pot transforma complet visurile și aspirațiile.

Gemenii din mai au parte de o tranziție mai lină, dar nu lipsită de surprize. Curiozitatea lor naturală îi conduce spre explorări spirituale profunde, iar această călătorie poate deveni una dintre cele mai captivante experiențe ale vieții lor.

Născuți în iulie: redefinirea credințelor și roluri de ghid spiritual

Cei născuți în iulie își reevaluează profund convingerile. În februarie, spiritualitatea devine o experiență personală, nu doar un set de reguli sau tradiții preluate. Mulți pot porni într-o călătorie — planificată sau spontană — care le schimbă complet perspectiva asupra vieții.

Racii din iulie descoperă un nou sens al scopului și își pot ajusta direcția profesională sau personală, devenind repere morale pentru cei din jur, potrivit Collective World.

Leii născuți în iulie ajung să își confrunte subconștientul, identificând blocaje emoționale sau energetice. Odată conștientizate, acestea pot fi transformate, aducând un nivel superior de autocunoaștere, echilibru și încredere.

Ambele semne sunt pregătite să exploreze noi orizonturi în toate aspectele vieții.