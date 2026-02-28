Trump a ordonat începerea Operațiunii Epic Fury în Iran

Potrivit sursei menționate, forțele americane și partenere au început să atace ținte la ora 1:15 a.m. ET pentru a demonta aparatul de securitate al regimului iranian, prioritizând locațiile care reprezentau o amenințare iminentă. Printre ținte s-au numărat instalațiile de comandă și control ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, capacitățile iraniene de apărare aeriană, siturile de lansare a rachetelor și dronelor și aerodromurile militare.

„Președintele a ordonat acțiuni îndrăznețe, iar bravii noștri soldați, marinari, aviatori, pușcași marini, gardieni și gărzi de coastă răspund apelului”, a declarat amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM.

În urma valului inițial de atacuri americane și ale partenerilor, forțele CENTCOM „s-au apărat cu succes împotriva a sute de atacuri cu rachete și drone iraniene”. Nu au existat raportări despre victime sau răni legate de luptă în rândul americanilor. Daunele aduse instalațiilor americane au fost minime și nu au afectat operațiunile, au mai transmis americanii.

Primele ore ale operațiunii au inclus lansarea de muniții de precizie din aer, uscat și pe mare. În plus, Grupul Operativ Scorpion Strike al CENTCOM a folosit pentru prima dată în luptă drone de atac unidirecționale de cost redus.

Operațiunea Epic Fury implică cea mai mare concentrare regională de putere de foc militară americană dintr-o generație, a precizat CENTOCM.

(sursa: Mediafax)