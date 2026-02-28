Liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Iranului sunt „în siguranță”, anunță Teheranul

Informația a fost confirmată de Ministerul de Externe al Iranului, pe fondul speculațiilor apărute după loviturile aeriene din capitală, transmite news.sky.com.

„Sunt cu toții în siguranță”, a declarat un purtător de cuvânt al diplomației iraniene.

„Da, este adevărat că mai mulți comandanți au fost martirizați în urma acestui act de agresiune teroristă. Însă ceea ce contează este că națiunea iraniană și forțele noastre armate iau toate măsurile necesare pentru a apăra Iranul în cel mai ferm mod posibil.”

Anterior, ministrul iranian de Externe a declarat pentru rețeaua americană NBC News că liderul suprem este în viață „din câte știe”.

Declarațiile oficiale vin după ce imagini din satelit au surprins fum negru și distrugeri extinse în complexul liderului suprem din centrul Teheranului. Potrivit acestor date, cel puțin patru clădiri din incinta aparținând lui Ayatollah Ali Khamenei ar fi fost lovite în urma atacului.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar autoritățile iraniene nu au oferit, până în acest moment, un bilanț complet al victimelor sau al pagubelor materiale. Evenimentele alimentează temerile privind o escaladare majoră a conflictului din regiune, cu impact direct asupra securității internaționale și a traficului aerian din Orientul Mijlociu.