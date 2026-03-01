Lemnul dulce, leac din antichitate: Rădăcina cu proprietăți uimitoare asupra sănătății

Lemnul dulce provine din sudul Europei și în vestul Asiei și este folosit din antichitate daorită proprietăților sale antiinflamatoare, antioxidante și antimicrobiene, potrivit medicool.ro.

Rădăcina-minune din Grecia și China

Folosit de mii de ani în medicina tradițională europeană și asiatică, lemnul dulce (Glycyrrhiza glabra) se extrage din rădăcina plantei. Aceasta conține glicirizină, care îi dă gustul intens dulce dar și efectele sale puernice pentru sănătate.

Se consumă sub formă de supliment alimentar, ceai sau gel topic. Însă multe bomboane de lemn dulce conțin de fapt anason.

Beneficii pentru sănătate

Sistemul digestiv

Studiile sugerează că extractul de lemn dulce reduce refluxul gastroesofagian, indigestia și arsurile la stomac, având efecte dovedite împotriva Helicobacter pylori, bacterie responsabilă de ulcerul gastric. Capsulele de lemn dulce ajută la normalizarea tranziitului intestinal, avâ d efecte antidiareice.

Piele

Gelurile cu lemn dulce tratează acneea, eczema și iritațiile cutanate, reducând inflamația locală.

Dinți

Rădăcina de lemn dulce ține la distanță Streptococcus mutans, bacteria responsabilă de cariile dentare.

Plămâni, ficat și cancer

Efectele antiinflamatoare calmează tusea, durerile de gât și astmul, iar glicirizina arată potențial antiviral împotriva hepatitei C.

Cercetări preliminare indică proprietăți anticancerigene, protejând împotriva mucozitei bucale la pacienții care fac chimioterapie.

Cortizon natural

Rădăcina de lemn dulce are proprietăți calmante puternice, astfel încât administrarea sub formă de capsule poate înlocui cu succes tratamntele pe bază de corticosteroizi.

Atenție la riscuri

Excesul poate provoca hipertensiune, retenție de apă sau dezechilibre hormonale din cauza glicirizinei. De asemenea, poate provoca scăderea potasiului din sânge, ceea ce afectează inima. Astfel că administrarea acesteia trebuiee făcută sub supravegherea strictă a unui specialist.