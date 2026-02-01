Ultima săptămână cu Saturn în Pești: În aceste zile se încheie o etapă karmică

Urmează un nou ciclu astral important, odată cu intrarea planetei responsabilității în Berbec, iar acum este timpul ideal pentru reflecție, corecturi și clarificări.

Energia săptămânii debutează cu Luna în Fecioară, care ne ajută să ne organizăm și să fim practici. Pe 5 februarie, Luna intră în Balanță, aducând mai multă răbdare, deschidere emoțională și dorință de echilibru. Finalul de săptămână este marcat de Luna în Scorpion, care activează curajul, forța interioară și dorința de transformare. Sezonul Vărsătorului continuă să pună accent pe prietenii, comunitate și descoperirea propriului potențial.

♈ Berbec

Pentru tine începe un proces de consolidare a încrederii în sine, care va deveni și mai intens odată cu intrarea lui Saturn în semnul tău. Săptămâna aduce focus pe organizare, program și rutine, însă vineri, Mercur în Pești te inspiră să schimbi abordarea. Joi și vineri sunt zile excelente pentru relații și colaborări. Weekendul favorizează parteneriatele profesionale.

♉ Taur

Energia practică a Lunii în Fecioară te ajută să te reconectezi cu obiectivele profesionale. Dacă apar blocaje la muncă, prietenii îți pot oferi idei salvatoare. Luna în Balanță îți cere diplomație și răbdare, iar Luna în Scorpion îți atrage atenția asupra limitelor sănătoase în relații.

♊ Gemeni

Începi săptămâna în forță, cu o dorință clară de progres. Joi aduce optimism și productivitate, însă weekendul te invită să ai mai multă grijă de tine. Nu fi excesiv de critic cu munca ta — progresul vine pas cu pas.

♋ Rac

Luna în Fecioară îți stimulează ideile și îți aprofundează legăturile de prietenie. Joi și vineri pot aduce mai multe responsabilități, așa că dozează-ți energia. Weekendul este romantic și creativ: ideal pentru întâlniri sau proiecte comune în cuplu.

♌ Leu

După Luna Plină din semnul tău, începutul lui februarie vine cu claritate și optimism. Relațiile intră într-o fază de vindecare, iar Luna în Balanță îți amplifică creativitatea. Weekendul este dedicat familiei și reconectării cu rădăcinile tale.

♍ Fecioară

Luna în semnul tău îți oferă stabilitate și claritate după o perioadă intensă. Te întrebi ce vise merită cu adevărat să fie urmate. Luna în Balanță îți dă energie și determinare, iar Luna în Scorpion favorizează introspecția și planurile de viitor.

♎ Balanță

Începutul de săptămână te îndeamnă la odihnă și grijă față de tine. Din 5 februarie, Luna în semnul tău îți amplifică farmecul și puterea de atracție. Weekendul este potrivit pentru planuri financiare și idei noi.

♏ Scorpion

Săptămâna începe cu recunoașterea sprijinului primit din partea celor din jur. Mercur în Pești aduce flirt, romantism și creativitate. Finalul de săptămână, cu Luna în semnul tău, marchează un nou început plin de optimism.

♐ Săgetător

Te simți mai sigur pe tine și mai motivat. Energia practică de la începutul săptămânii te ajută să îți transformi visurile în obiective concrete. Weekendul este destinat reflecției, analizei și planificării pe termen lung.

♑ Capricorn

Luna în Fecioară îți lărgește orizonturile și îți stimulează creativitatea. Mercur în Pești te inspiră să pornești într-o direcție nouă. Luna în Balanță accelerează ritmul profesional, iar Luna în Scorpion îți aduce popularitate și dorință de exprimare.

♒ Vărsător

Sezonul tău devine tot mai interesant. Săptămâna este despre încheieri, eliberări și descoperirea potențialului personal. Luna în Balanță te motivează să te implici mai mult în comunitate, iar weekendul îți oferă ocazia să fii lider și sursă de inspirație.

♓ Pești

Februarie începe cu echilibru în relații și multă claritate emoțională. Este o săptămână importantă pentru viața sentimentală și pentru lecțiile învățate sub influența lui Saturn. Weekendul aduce vindecare, maturizare și promisiunea unui nou început.