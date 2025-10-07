Un nou început: 4 zodii află adevărul care le va elibera pe 7 octombrie 2025

Tranzitul dintre Mercur și Pluto scoate la lumină adevăruri ascunse, aducând în față realitatea pe care, poate, unii au evitat-o până acum. Nu este o zi ușoară, dar este una care schimbă totul în bine.

♈ Berbec

Pentru tine, Berbecule, ziua de 7 octombrie vine cu o revelație neașteptată. Mercur în cuadratură cu Pluto te forțează să vezi adevărul pe care l-ai tot ocolit. Poate fi vorba de o relație, de o decizie amânată sau de o convingere limitativă.

Deși inițial te va lua prin surprindere, acest moment devine un punct de cotitură. Ceea ce afli îți oferă puterea de a merge mai departe, eliberat și mai autentic.

Universul îți arată că adevărul, oricât de greu, este mereu aliatul tău.

♉ Taur

Pentru Tauri, Mercur și Pluto dezvăluie o informație ascunsă în viața personală sau profesională. Poate descoperi cine îți este cu adevărat alături sau cine îți consumă energia.

Ce pare inițial o veste dificilă se va dovedi o binecuvântare ascunsă. Vei ști clar ce limite trebuie să impui și cine merită să rămână în cercul tău apropiat.

Universul îți oferă darul discernământului. Din acest moment, nu mai poți fi păcălit — vezi lucrurile exact așa cum sunt.

♏ Scorpion

Pentru tine, Scorpionule, această zi este o revelație pură. Energia intensă a lui Mercur și Pluto aduce claritate acolo unde era confuzie.

O conversație profundă, o coincidență sau o întâlnire neașteptată te vor ajuta să înțelegi ceva esențial despre tine. Vei simți că un nou capitol începe — unul în care știi exact cine ești și ce vrei.

Universul îți deschide o ușă spre transformare și adevăr.

♑ Capricorn

Capricornule, Universul îți trimite un semnal puternic legat de carieră și ambiții. Ceea ce afli pe 7 octombrie te ajută să renunți la poverile inutile și să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat.

Este ziua în care realizezi că nu trebuie să duci totul singur. Eliberează-te de presiuni și lasă lucrurile care nu te mai reprezintă.

Universul îți oferă permisiunea de a alege pacea în locul epuizării.