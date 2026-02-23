Universul deschide poarta fericirii pentru 3 zodii, pe 23 februarie 2026

Totul se întâmplă sub influența Lunii în creștere în Taur, un tranzit astrologic care ne arată că răbdarea, optimismul și încrederea dau, în sfârșit, roade.

Acesta este momentul în care înțelegem că binele pentru care am sperat chiar există și poate deveni realitate. Pentru aceste trei zodii, fericirea nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o stare naturală care începe să se instaleze în viața lor.

Luna în creștere ne vorbește despre intenții: ceea ce alegem să hrănim cu gândurile noastre are șanse reale să se manifeste. Iar de această dată, intenția este clară – bucurie, liniște și împlinire.

♉ Taur

Pe 23 februarie, Taurii simt o ușurare profundă. Stresul și problemele care i-au apăsat în ultima perioadă încep să se dizolve, iar în locul lor apare o stare de confort și siguranță.

Luna în creștere chiar în semnul lor îi ghidează spre ceea ce le face bine, atât fizic, cât și emoțional. Taurii caută și găsesc liniștea de care aveau nevoie. Sprijinul vine nu doar din partea Universului, ci și din partea oamenilor apropiați, care le demonstrează că sunt acolo, necondiționat.

Este începutul unei sezoane de fericire, iar Taurii nu se mai opun schimbării. Din contră, o primesc cu inima deschisă.

♋ Rac

Pentru Raci, această zi aduce siguranța emoțională pe care o căutau de mult. Chiar dacă, în ultima vreme, au avut senzația că lucrurile sunt instabile, pe 23 februarie devine clar că nu mai este nimic de rezolvat.

Unele probleme pur și simplu se încheie, iar Racii pot pleca mai departe fără vinovăție sau regrete. Acceptarea acestui adevăr poate necesita puțin timp, dar odată ce se instalează, apare o senzație puternică de eliberare.

Este o zi a relaxării, a bucuriei simple și a liniștii interioare. Racii sunt invitați să lase fericirea să se manifeste, fără teamă.

♑ Capricorn

Capricornii realizează că fericirea pe care o simt pe 23 februarie nu este o stare trecătoare, ci începutul unei perioade stabile și durabile. Sub influența Lunii în creștere în Taur, devine clar că planurile făcute cu răbdare chiar funcționează.

Ideile și strategiile prin care au încercat să-și îmbunătățească viața dau rezultate. Nu a fost un drum ușor, dar este unul reușit. Fericirea care apare acum este solidă, construită în timp, nu o iluzie de moment.

Capricornii sunt încurajați să-și dea voie să se bucure, fără să se întrebe dacă „este prea frumos ca să fie adevărat”. Nu este. Este meritat.