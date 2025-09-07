Uranus retrograd în Gemeni. 4 zodii vor renunța la lucrurile care le încetinesc evoluția

Leu

Ca semn fix, ești provocat de energia perturbatoare pe care o aduce Uranus. Prețuiești profund exprimarea de sine, fiind mândru de personajul pe care îl vezi în comunitatea, familia și cercul tău de prieteni. Cu Uranus în mișcare retrogradă, oprește-te la orice sentiment de incertitudine. Lucrurile s-ar putea să nu fie atât de „greșite” pe cât par inițial. Acesta este un moment excelent pentru a te implica în munca interioară, mai degrabă decât pentru a face schimbări dramatice la exterior.

Vărsător

Cu Uranus guvernator modern, ai o conexiune specială cu această planetă revoluționară. Deși retrogradările planetare pot părea tulburătoare, mișcarea înapoi a lui Uranus servește ca o repornire internă, ajutându-te să vezi ce preocupări, relații și construcții ale identității personale au nevoie de o reevaluare. Încurajează-te să te implici în aceste întrebări profunde. Un pas înapoi înseamnă construirea unei fundații solide pentru a merge mai departe.

Gemeni

Retrogradarea lui Uranus începe în semnul tău. Această mișcare înapoi te poate face să-ți pui la îndoială simțul de sine, poate stârnind răni vechi. În timp ce unele planete se mișcă rapid, Uranus se mișcă destul de lent, ducând la perspective subtile. Provocarea ta acum este să pui la îndoială certitudinea fără a diminua stima de sine în acest proces.

Săgetător

Fiind semn opus Gemenilor (zodia în care începe această retrogradare), ești predispus să experimentezi retrogradarea lui Uranus cu mai multă intensitate decât alte semne. Începutul acestei retrogradări s-ar putea să nu fie resimțit ca o schimbare bruscă, mai degrabă marchează începutul unei perioade introspective. Acesta este un moment puternic pentru a examina limitele interne pe care ți le-ai impus. Unele semne pot experimenta această retrogradare cu un sentiment de constricție. Pentru tine, energia retrogradării lui Uranus creează un sentiment de libertate pentru a merge mai departe, potrivit collective.world.

