Uranus retrograd aduce introspecție: patru zodii resimt cel mai intens schimbările cosmice

Leu – orgoliul pus la încercare

Ca semn fix, Leul resimte din plin energia disruptivă a lui Uranus. Pentru tine, Leule, exprimarea de sine este esențială, iar imaginea pe care o proiectezi în familie, în cercul de prieteni și în comunitate îți oferă stabilitate. Retrogradul lui Uranus te provoacă să încetinești ritmul și să nu reacționezi impulsiv atunci când simți nesiguranță. Situațiile nu sunt atât de „greșite” pe cât par la prima vedere. Este momentul perfect pentru introspecție și lucru interior, în loc de schimbări dramatice la exterior.

Vărsător – conexiunea directă cu planeta revoluției

Pentru tine, Vărsătorule, Uranus are o semnificație aparte, fiind guvernatorul tău modern. Retrogradul său poate părea destabilizator, dar, de fapt, îți oferă o oportunitate de resetare interioară. Vei simți nevoia să reevaluezi relațiile, proiectele și chiar modul în care te definești. Acum este timpul să îți pui întrebări profunde, fără teamă. Retragerea nu înseamnă stagnare, ci construirea unei baze solide pentru viitor.

Gemeni – introspecția începe chiar la tine

Retrogradul lui Uranus debutează în zodia ta, Gemeni, ceea ce te face să resimți această energie în mod direct. Este posibil să apară îndoieli legate de cine ești și să se reactiveze răni mai vechi. Mișcarea lentă a lui Uranus aduce revelații treptate, nu șocuri bruște. Provocarea ta este să îți pui la îndoială certitudinile fără a-ți diminua valoarea personală.

Săgetător – libertate prin introspecție

Fiind semnul opus Gemenilor, Săgetătorul simte cu intensitate retrogradul lui Uranus. Nu este vorba despre o schimbare bruscă, ci despre începutul unei perioade de autoanaliză. Acum e momentul să îți observi limitele interioare și să vezi ce te reține cu adevărat. Spre deosebire de alte zodii care pot percepe această energie ca o constrângere, pentru tine, Uranus retrograd creează spațiu pentru eliberare și avans, potrivit Collective World.