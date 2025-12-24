Mesajul de Crăciun al lui Ilie Bolojan pentru români: „Vă doresc credință într-un viitor mai bun”

Mesajul a fost trimis pe Facebook.

„Sărbători fericite! Hristos s-a născut! Vă doresc tuturor un Crăciun liniștit, cu sănătate, speranță și credință într-un viitor mai bun”, a transmis șeful Guvernului.

Luni, premierul Ilie Bolojan a vorbit la Antena 3 CNN despre programul pe care îl are de Căciun. Întrebat dacă i-a scris lui Moș Crăciun, Bolojan a răspuns sec că nu și că nu o va face.

La întrebarea dacă își dorește ceva de sărbători, premierul a afirmat că vrea câteva zile de liniște.

„Și îmi doresc ca țara noastră, din poziția în care sunt acum, să treacă cu bine și peste lunile următoare, pentru că am încredere în România, am încredere în românii și putem mult mai mult decât am demonstrat până acum”, a adăugat prim-ministrul.

Bolojan a mai fost întrebat ce va face de sărbători și a dezvăluit că în prima zi de Crăciun va fi acasă. De obicei, premierul nu colindă, în schimb se duce „la mama”, iar acasă primește colindători, prieteni sau artiști locali. De asemenea, Ilie Bolojan a spus că nu gătește, iar printre produsele favorite de Crăciun a enumerat cele tradiționale, de porc și sarmalele.

(sursa: Mediafax)