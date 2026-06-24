Vacanța de vis din Mediterana care îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii

Zile însorite abundente, farmecul istoric și deliciile culinare îi întâmpină pe călători oriunde merg în Mediterana. Dar există un loc care s-ar putea potrivi mai bine spiritului tău, în funcție de luna de naștere.

Ianuarie: Algarve, Portugalia

Născut la începutul unui nou an, pretinzi că ai ca semn zodiacal fie Capricornul muncitor și serios, fie Vărsătorul progresist și orientat spre grup. Ambele zodii sunt guvernate de Saturn, planeta conducătoare a sarcinilor, care supraveghează angajamentul, verificările realității și limitele, ambele zodii fiind la fel de dedicate să-și lase amprenta.

De aceea, Algarve din Portugalia este destinația mediteraneană care se potrivește cel mai bine sufletului tău, fiind atât cu adevărat unică (foarte Vărsător), cât și o destinație turistică portugheză de primă clasă (care atrage persoanele cu stele Michelin), datorită golfurilor și grotelor sale uluitoare, plajelor fermecătoare, restaurantelor cu stele Michelin și atractivității pentru toată lumea, de la surferi la căutătorii de aventuri în jurul lumii. Podgoriile și stațiunile de lux i-au câștigat porecla de „California Europei”.

Februarie: Santorini, Grecia

Ai venit pe lume când soarele se mișca fie prin imaginativul și inovatorul semn de aer Vărsător, fie prin semnul de apă eteric și mistic Pești, ceea ce te face un visător și un om de acțiune.

De aceea, Santorini, o insulă faimoasă din Grecia, care se mândrește cu vin, sate văruite în alb, peisaje uluitoare care includ stânci, roci vulcanice negre și un crater vulcanic. Este un loc unde poți visa și explora știința insulei, servind ca o minune geologică și arheologică recunoscută la nivel global, care atrage mintea și inima ta curioasă.

Martie: Mallorca, Spania

Născută când soarele se mișca fie prin Peștii mistic și empatic, fie prin Berbec, un semn de foc dinamic și atletic, Mallorca, Spania, cu activități atât pentru tipurile spirituale, cât și pentru cele atletice.

Dacă ești mai degrabă Berbec, mai ales când călătorești prin lume, Mallorca este destinația perfectă pentru ciclism, sporturi nautice și tenis. Dacă ești mai degrabă Pești și cauți o destinație care se mândrește cu locuri meditative impresionante, ești și tu norocos, având în vedere că Mallorca găzduiește schituri antice pe vârfuri de munte, catedrale gotice și frumusețe naturală care pregătește scena pentru autoreflecție și visare cu ochii deschiși.

Aprilie: Porto Cheli, Grecia

Ai venit pe lume când soarele își făcea călătoria fie prin Berbec, un aprig și competitiv, fie prin Taur, un tactil și senzual, iar Port Cheli din Grecia vorbește ambelor laturi ale oamenilor născuți în aprilie, cu vibrațiile sale cosmopolite și rădăcinile sale liniștite. Inițial un sat pescăresc retras, Port Cheli găzduiește acum numeroase iahturi private și este, de asemenea, un loc popular pentru familii care doresc să se distreze.

Vacanță relaxantă. Dacă ești un călător super activ, în stil Berbec, poți ajunge din Porto Cheli la o varietate de destinații pe drum, iar excursiile cu barca sunt, de asemenea, posibile. Nisipul moale, apa curată și o atmosferă relaxantă atrag, de asemenea, Taurii pământeni.

Mai: Cannes, Franța

Indiferent dacă te-ai născut când soarele se mișca lent și constant prin semnul de pământ Taur sau curiosul semn de aer Gemeni, ești o persoană comunicatoare, o persoană care conectează și o persoană orientată spre relații, care va adora strălucirea și confortul orașului Cannes.

Destinația franceză, bine cunoscută pentru festivalul său anual de film, se mândrește, de asemenea, cu artă stradală, palate atemporale, iahturi uimitoare și cumpărături de lux, toate acestea fiind în ton cu dragostea ta pentru învățătură și lux. Este, de asemenea, un loc minunat de vizitat sau de revenit, având în vedere apropierea sa de Aeroportul Nisa Côte d'Azur și de mare, atrăgând adorația Gemenilor de a trece de la o destinație la alta.

Iunie: Nisa, Franța

Soarele se afla fie în zodia Gemeni, fie în zodia Rac, fie în zodia de apă grijulie, atunci când te-ai născut, ceea ce face din Nisa o destinație care vorbește cu spiritul tău. Energia tinerească și cultura urbană se îmbină cu istoria, buticuri, cafenele, cluburi de plajă și catedrale antice, care îți atrag sentimentalismul și apetitul pentru a absorbi cunoștințe și a te conecta cu ceilalți.

Și pentru că Nisa este ușor accesibilă și pe calea aerului, maritimă sau terestră, este, de asemenea, o bază perfectă pentru a explora Coasta de Azur - sau, de fapt, întreaga Europă, ceea ce îți atrage simțul aventurii și pentru a profita la maximum de orice moment dat.

Iulie: Capri, Italia

Născută când soarele se afla fie în zodia Rac, fie în zodia de foc dramatică și însorită, adori să petreci timp de calitate cu cei dragi și s-ar putea să ai și o înclinație pentru latura luxoasă a vieții, de la hoteluri de lux la restaurante rafinate.

La rândul ei, Capri, cu stâncile sale dramatice de coastă, cumpărăturile glamouroase, punctele de belvedere uluitoare și excursiile cu barca care ți se pot părea deosebit de terapeutice dacă ești mai degrabă Rac, este exact pe gustul tău. Este considerat, de asemenea, un loc minunat de explorat alături de familie, fie că înoți în grote ascunse sau că vizitezi formațiunile stâncoase emblematice Faraglioni.

August: Positano, Italia

Te-ai născut sub semnul zodiacal de foc profund loial și teatral Leu sau sub cerebrala și sensibila Fecioară, o zeiță a pământului, ceea ce face ca luxosul și romanticul Positano să fie exact atmosfera ta.

Satul de pe coasta Amalfi este renumit pentru casele sale în nuanțe pastelate, plajele cu pietriș, traseul de drumeție Calea Zeilor, specialitățile locale precum limoncello și exclusivitatea, deoarece nu este la fel de accesibil ca alte destinații, având în vedere că poți ajunge acolo doar cu feribotul, mașina privată sau autobuzul de coastă. Fie că te relaxezi într-un palazzo de cinci stele sau savurezi un spritz la un restaurant cu stele Michelin, dragostea ta înnăscută pentru toate lucrurile strălucitoare se va simți răsfățată în Positano.

Septembrie: Saint-Tropez, Franța

Te-ai născut fie sub semnul intuitiv și cerebral de pământ Fecioară, fie sub semnul de aer Balanță, iubitoare de frumusețe și orientată spre parteneriate, ceea ce înseamnă că o destinație dedicată întâlnirilor sociale este în armonie cu sufletul tău.

Saint-Tropez oferă buticuri, străzi șerpuitoare și o piață de două ori pe săptămână în Place des Lices, care servește drept loc de întâlnire pentru localnici - toate destinații interesante pentru o persoană curioasă din Fecioară. Este, de asemenea, fundalul cluburilor de plajă care oferă petreceri în timpul zilei, DJ de clasă mondială, întâlniri cu celebrități de primă clasă și o viață de noapte exclusivistă care atrage o Balanță fluture sociabilă.

Octombrie: Hvar, Croația

Soarele a trecut prin semnul romantic și elegant de aer Balanță, iubitoare de echilibru, și prin semnul magnetic de apă Scorpion, în luna în care ai venit pe lume. O destinație sexy, cu părți egale de mister și senzualitate, este cea mai potrivită pentru sufletul tău, ceea ce face din anticul și decadentul Hvar, Croația, o alegere clară. Locuită de peste 6.000 de ani, istoria sa este impresionantă, iar orașul vechi este un labirint de alei înguste din piatră care te vor intriga și te vor uimi, având în vedere dorința ta de a descoperi mistere.

Hvar este cunoscut și pentru fortăreața sa vrăjitoare (Fortica), care prezintă câmpuri de lavandă și parfumurile sale îmbătătoare, de la rozmarin la rășină de pin și sare. Suprarealitatea sa atrage romanticul, poetul și iubitul tău interior.

Noiembrie: Costa Brava, Spania

Indiferent dacă te-ai născut sub puternicul și neînfricatul semn de apă Scorpion sau sub jovialul semn de foc Săgetător, alimentat de pofta de călătorie, îți pasă profund de experiențele transformatoare, indiferent dacă te influențează spiritual sau emoțional, și din acest motiv, iubita Costa Brava a lui Salvador Dalí a fost făcută pentru tine.

Dalí a ales această destinație pentru peisajele sale dramatice - stânci, formațiuni stâncoase suprarealiste, golfuri mici și închise - și pentru capacitatea sa de a-și inspira arta. Aceeași atmosferă se adresează propriei tale abordări intense, de tipul „mergi la mare sau mergi acasă”. Și cu pofta ta de lucruri mărețe

Pe lângă activități și bucătărie, s-ar putea să vă placă și explorarea bucătăriei catalane de pe Costa Brava, drumeții pe traseul de coastă Camí de Ronda, caiac pe mare sau snorkeling în apele turcoaz.

Decembrie: Mykonos, Grecia

Născut cu soarele fie în Săgetător aventuros, simbolizat de un centaur, fie în Capricornul muncitor și serios, simbolizat de Capra de Mare, adesea te joci la fel de mult pe cât muncești și crezi în a face tot posibilul, ceea ce este și atmosfera uneia dintre cele mai faimoase insule grecești. Cu pop-up-urile sale de design de lux, DJ-ii de muzică house de clasă mondială și cluburile de plajă care oferă divertisment pe tot parcursul zilei, puteți găsi întotdeauna un loc unde să petreceți și să profitați la maximum de moment.

Fie că sunteți un Săgetător căruia îi place să trăiască în mărime, fie un Capricorn care este atât pământean, cât și interesat de statut social, detaliile amplificate pe care le oferă Mykonos - iahturi mari, cocktailuri exagerate, bougainvillea în nuanțe strălucitoare - cu siguranță vă vor cuceri, potrivit parade.com.

