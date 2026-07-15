Alertă meteo imediată de Cod PORTOCALIU. Vijelii, grindină și ploi torențiale. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 15-07-2026 ora 16:50 până la : 15-07-2026 ora 17:50

In zona : Județul Bacău: Onești, Căiuți, Ștefan cel Mare, Coțofănești, Buciumi;

Județul Vrancea: Gugești, Dumitrești, Sihlea, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Câmpuri, Dumbrăveni, Răcoasa, Popești, Gura Caliței, Tâmboești, Urechești, Bordești, Obrejița;

Se vor semnala : Averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40...55 km/h, grindină cu diametrul de 1...2 cm.

COD : GALBEN

Valabil de la : 15-07-2026 ora 16:35 până la : 15-07-2026 ora 17:30

In zona : Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Țaga, Vad, Sânmărtin, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Dăbâca, Recea-Cristur, Aluniș, Jichișu de Jos;

Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Lechința, Nimigea, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Șieu-Odorhei, Chiuza, Ciceu - Mihăiești;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (40...60 km/h), izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 15-07-2026 ora 16:21 până la : 15-07-2026 ora 17:00

In zona : Județul Alba: Bistra, Roșia Montană, Lupșa, Bucium, Mogoș, Întregalde;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 20...25 l/mp.