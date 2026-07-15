x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Alertă meteo imediată de Cod PORTOCALIU. Vijelii, grindină și ploi torențiale. Iată lista localităților afectate

Alertă meteo imediată de Cod PORTOCALIU. Vijelii, grindină și ploi torențiale. Iată lista localităților afectate

de Razvan Voiculescu    |    15 Iul 2026   •   16:47
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Alertă meteo imediată de Cod PORTOCALIU. Vijelii, grindină și ploi torențiale. Iată lista localităților afectate
Hepta/Averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40...55 km/h, grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis, miercuri, noi avertismente de cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe județe.

COD : GALBEN

Valabil de la : 15-07-2026 ora 16:50 până la : 15-07-2026 ora 17:50

In zona : Județul Bacău: Onești, Căiuți, Ștefan cel Mare, Coțofănești, Buciumi;
Județul Vrancea: Gugești, Dumitrești, Sihlea, Slobozia Bradului, Vizantea-Livezi, Câmpuri, Dumbrăveni, Răcoasa, Popești, Gura Caliței, Tâmboești, Urechești, Bordești, Obrejița;

Se vor semnala : Averse care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 40...55 km/h, grindină cu diametrul de 1...2 cm.

COD : GALBEN

Valabil de la : 15-07-2026 ora 16:35 până la : 15-07-2026 ora 17:30

In zona : Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Țaga, Vad, Sânmărtin, Bobâlna, Panticeu, Cornești, Dăbâca, Recea-Cristur, Aluniș, Jichișu de Jos;
Județul Bistriţa-Năsăud: Beclean, Lechința, Nimigea, Șintereag, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Șieu-Odorhei, Chiuza, Ciceu - Mihăiești;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (40...60 km/h), izolat grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 15-07-2026 ora 16:21 până la : 15-07-2026 ora 17:00

In zona : Județul Alba: Bistra, Roșia Montană, Lupșa, Bucium, Mogoș, Întregalde;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 20...30 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1...2 cm). În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 20...25 l/mp.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Cod portocaliu ploi torentiale
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri