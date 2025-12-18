Venus și Chiron deschid o eră a vindecării pentru 3 zodii, pe 18 decembrie 2025

Acest tranzit favorizează iubirea de sine, iar de aici apare și iertarea de sine.

Este o veste excelentă pentru aceste semne zodiacale care aveau mare nevoie de o pauză de la îndoiala constantă. A venit momentul să ne recăpătăm încrederea și să observăm ce se schimbă atunci când începem să credem din nou în noi. Realizăm că nu suntem meniți să trăim doar vremuri grele și că ieșirea din acest tipar depinde, în mare parte, de propria alegere. Joi, suntem puternici și pregătiți să lăsăm trecutul în urmă, pășind într-o eră nouă de vindecare.

♈ Berbec

Zodia Berbec începe o eră a vindecării emoționale pe 18 decembrie 2025

Berbec, tranzitul Venus trigon Chiron te ajută să înțelegi de ce ai dus cu tine anumite convingeri și de ce ți-a fost atât de greu să le lași în urmă. Ești cunoscut pentru încăpățânarea ta, iar acum începi să vezi clar că singura persoană rănită de această rigiditate ești chiar tu.

Pe 18 decembrie, iei decizia de a rupe cu acest exces de presiune și responsabilitate. Ai realizat că te-ai încărcat inutil și că acest stil nu te mai ajută să crești. Această conștientizare marchează un punct de cotitură în forța ta emoțională. Universul îți confirmă evoluția și îți deschide drumul către zile mai blânde. Pășești înainte cu mai multă încredere și un suflet mai liniștit. Noua ta eră de vindecare începe acum, iar dificultățile rămân în trecut.

♌ Leu

Zodia Leu găsește vindecare și închidere într-un capitol dificil

Leu, Venus trigon Chiron scoate la suprafață cauzele profunde ale unei dificultăți recente și îți arată cât de mult ai evoluat deja. Începi să înțelegi rostul încercării prin care ai trecut, iar acest lucru îți aduce pace interioară.

Pe 18 decembrie, simți cum o greutate emoțională se desprinde. Această zi aduce închidere unui capitol dificil din viața ta. Universul îți susține procesul de vindecare și îți reînnoiește curajul, ajutându-te să te reconectezi cu tine însuți. Intri în noua eră a vindecării cu optimism reînnoit și o identitate mult mai bine definită.

♑ Capricorn

Zodia Capricorn începe o etapă de reînnoire emoțională

Capricorn, dacă anumite situații din viața ta au părut mai apăsătoare decât te-ai așteptat, pe 18 decembrie vei înțelege atât motivul, cât și soluția. Deciziile devin mult mai clare joi, iar tu realizezi că este nevoie de fermitate într-o singură alegere importantă.

În momentul în care găsești curajul să faci acest pas, începe cu adevărat era ta de vindecare. Este un moment de reînnoire emoțională profundă, pentru care ești mai mult decât pregătit. Universul îți recunoaște rezistența și îți face loc pentru mai mult echilibru și stabilitate în viitor. Ești pregătit pentru ceea ce urmează.