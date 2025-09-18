Venus în Fecioară. Dragostea devine mai precaută și mai pragmatică

Această plasare astrologică nu este cochetă, mai degrabă este pragmatică și observatoare în gândurile și acțiunile sale.

Dacă îl cauți pe Casanova, nu se va întâmpla acum. Dar, dacă ești interesat de cineva care muncește în timp ce tu te odihnești sau de cineva care gătește acas,ă în loc să te scoată la un restaurant elegant, s-ar putea să-ți găsești persoana potrivită.

Iubirea va fi definită de modul în care suntem îngrijiți și de ceea ce oamenii pot adăuga vieții noastre. Romantismul este mai sensibil și mai logic.

Acest tranzit este mai liniștit și mai meditativ. Venus în Fecioară este despre planificare și despre a ne gândi la cum să procedăm.

În următoarele săptămâni, toți vom lua decizii cu privire la dragoste, decizii care se adresează sinelui nostru rațional. Pasiunile noastre au atins apogeul când Venus a fost în Leu, între 25 august și 19 septembrie.

Acum, căldura se estompează și ne mișcăm cu prudență și cântărim toate opțiunile. Lui Venus în Fecioară îi place să fie în siguranță și confortabilă în relații. Dar asta nu înseamnă că această latură venusiană este fundamentală.

Venus în Fecioară are ciudățeniile ei, dar acestea sunt ascunse sub suprafață. Venus în Fecioară poate aduce haos, dar nu va admite niciodată. Rutinele sunt esențiale pentru bunăstare și, dacă se întâmplă ceva ieșit din comun, Venus în Fecioară se dezvăluie. Obiceiurile și ritualurile sunt sacre.

De asemenea, este posibil să supraanalizăm intențiile celorlalți din cauza influenței mercuriale asupra Fecioarei. Venus în Fecioară poate fi dificilă deoarece această plasare astrologică nu vrea să fie măturată de promisiuni. Are standarde înalte și vrea să se asigure că oamenii în care investim timpul și energia noastră nu sunt niște nemernici.

Este vorba despre emoții autentice, nu despre cadouri. Limbajul iubirii pentru care vom vibra este unul al simplității, al purității inimii. Nimic altceva. Gesturile exagerate nu ne vor seduce, dar eforturile minore vor fi de mare ajutor. Dacă iubitul/soția îți face cafeaua dimineața și ți-o aduce în pat, aceasta va fi cheia sufletului tău. (S-ar putea să fii mai în dispoziție pentru o brățară cu diamante când Venus va intra în Balanță, pe 13 octombrie).

Vom găsi acest moment liniștit. Totuși, asta nu înseamnă că nu va veni fără probleme. S-ar putea să fim mai predispuși să ne atașăm de oameni care nu sunt sănătoși sau buni pentru noi. Ieșirea din situații toxice poate fi dificilă deoarece lui Venus în Fecioară îi place să aibă grijă și să-i hrănească pe ceilalți.

Până la mijlocul acestui tranzit, vom descoperi că este imperativ să ne punem pe noi înșine pe primul loc. La urma urmei, relația cu noi înșine este cea mai importantă.

Date semnificative pentru Venus în Fecioară

19 septembrie: Venus intră în Fecioară, adăugând realitate și onestitate relațiilor noastre romantice și platonice. Următoarele săptămâni vor fi pline de atenție conștientă în domeniul sentimentelor noastre.

20 septembrie: Venus în Fecioară se află în cuadratură cu Uranus retrograd în Gemeni, încurajându-ne să explorăm noi dinamici împreună cu ceilalți. Îmbrățișarea libertății noastre este esențială. Dragostea ar putea fi imprevizibilă în această zi, așa că lasă-te purtat de curent, în loc să reziști schimbării.

4 octombrie: Venus în Fecioară se conectează cu Nodul Nord al Destinului, făcându-ne nevoiași. Această zi este un semnal de alarmă pentru cei care au avut probleme în parteneriate.

8 octombrie: Venus în Fecioară se armonizează cu Jupiter în Rac, aducând noroc și pozitivitate în problemele amoroase. Capacitatea noastră de a iubi se extinde și se intensifică.

Venus în Fecioară împarte un aspect intens cu Saturn retrograd în Pești, revizuind insecuritățile. Ridică-te deasupra energiei făcând ceva frumos pentru tine.


