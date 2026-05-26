Opt filme de la Cannes Film Festival 2026 vor ajunge în cinematografele din România distribuite de Independența Film

Printre acestea se regăsesc La bola negra (The Black Ball), recompensat cu Premiul pentru regie pentru Javier Calvo și Javier Ambrossi, și Soudain (All of a Sudden), pentru care Virginie Efira și Tao Okamoto au primit Premiul pentru interpretare feminină, precum și Amarga Navidad, noul film semnat de Pedro Almodóvar, și Jurnalul unei cameriste (Journal d’une femme de chambre) de Radu Jude, ambele urmând a fi prezentate în avanpremieră națională la TIFF 2026.

Cele șase filme din competiția oficială a Cannes Film Festival 2026 care vor ajunge în România sunt:

La bola negra (The Black Ball), una dintre marile revelații ale ediției, care le-a adus cineaștilor spanioli Javier Calvo și Javier Ambrossi Premiul pentru regie la Cannes 2026, decernat ex aequo, alături de cineastul polonez Pawel Pawlikowski. Pornind de la o operă neterminată a lui Federico García Lorca, filmul construiește o poveste amplă despre dorință, memorie queer și vieți traversate de iubire, rușine și represiune, urmărind destinele a trei bărbați din epoci diferite - 1932, 1937 și 2017 - într-o structură care îmbină melodrama, poezia și ficțiunea istorică. Distribuția îi reunește pe Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Penélope Cruz și Glenn Close.

Soudain (All of a Sudden), filmul pentru care Virginie Efira și Tao Okamoto au câștigat Premiul pentru interpretare feminină, este regizat de Ryusuke Hamaguchi și urmărește prietenia dintre directoarea unui centru de îngrijire pentru vârstnici și o regizoare japoneză de teatru care se confruntă cu cancerul. Inspirat de volumul documentar When Life Suddenly Takes a Turn, filmul explorează conceptul „Humanitude”, o filozofie a îngrijirii bazată pe empatie și respect pentru demnitatea umană.

Amarga Navidad (Bitter Christmas), noul film semnat de Pedro Almodóvar, care va putea fi văzut în avanpremieră națională la TIFF 2026 și va intra în circuitul cinematografic pe 20 noiembrie, urmărește două povești care se reflectă una în cealaltă: viața unui regizor blocat într-o criză creativă profundă și destinul a trei femei marcate de pierdere, iubire și singurătate. Între autoficțiune, melodramă și reflecție meta-cinematografică, Amarga Navidad explorează relația dintre creație și viață, dar și limitele etice ale transformării poveștilor personale dureroase în ficțiune. În distribuție se regăsesc Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón și Victoria Luengo. Filmul include și o apariție specială a cântăreței spaniole Amaia Romero, a cărei interpretare devine unul dintre momentele-cheie ale filmului.

„Cel mai sincer autoportret al lui Pedro Almodóvar de până acum.” – Cinemanía

El ser querido (The Beloved), al cineastului spaniol Rodrigo Sorogoyen, care îi are în rolurile principale pe Javier Bardem și Victoria Luengo, va fi distribuit în România împreună cu Transilvania Film. Povestea urmărește relația complicată dintre un regizor celebru și fiica sa, reuniți pe platoul unui nou film după ani de distanță și resentimente. Între cinema și viață personală, filmul vorbește despre răni de familie, putere și felul în care poveștile pe care le spunem pot deveni imposibil de separat de cei pe care îi iubim.

Histoires de la nuit (The Birthday Party), thrillerul regizoarei franceze Léa Mysius, remarcată pentru Les Cinq Diables, adaptează romanul noir omonim al lui Laurent Mauvignier și transformă o petrecere aniversară într-o poveste tensionată despre secrete de familie și violență latentă. Din distribuție fac parte Bastien Bouillon, Hafsia Herzi, Monica Bellucci și Benoît Magimel.

Paper Tiger, unul dintre cele mai discutate thrillere americane din competiția Cannes 2026, marchează revenirea lui James Gray la universul familial și moral care i-a definit cinemaul. Cu Adam Driver, Scarlett Johansson și Miles Teller în rolurile principale, filmul urmărește doi frați atrași într-o schemă periculoasă care îi aduce în lumea mafiei ruse, punându-le la încercare loialitatea și relația de familie.

„O poveste sumbră și impresionantă despre relații de familie și afaceri murdare în New York-ul anilor ’80.” – The Guardian

Selecția este completată de La Vénus Électrique, filmul de deschidere al Cannes Film Festival 2026, semnat de Pierre Salvadori. Plasat în Parisul anilor ‘20, lungmetrajul urmărește relația dintre un pictor aflat în doliu și o tânără care se dă drept medium pentru a-l manipula, într-o poveste despre impostură, melancolie și renaștere artistică. În distribuție se regăsesc Pio Marmai, Anais Demoustier, Gilles Lellouche și Vimala Pons.

Tot din selecția festivalului va ajunge în cinematografele din România și Jurnalul unei cameriste (Journal d’une femme de chambre), noul film al lui Radu Jude, o producție majoritar franceză, prezentat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes, care va avea premiera națională la TIFF 2026. Considerat de presa internațională unul dintre cele mai tandre și umane proiecte ale regizorului, filmul este inspirat liber din romanul lui Octave Mirbeau și plasat în contextul migrației românești contemporane. Povestea urmărește o tânără româncă ce lucrează ca menajeră pentru o familie burgheză din Bordeaux, în timp ce propria fiică crește departe de ea, în România. În distribuție: Ana Dumitrașcu, Mélanie Thierry, Vincent Macaigne și Ilinca Manolache.

Datele de lansare pentru filmele din selecția Cannes 2026 vor fi anunțate de-a lungul anului pe https://www.independentafilm.ro/

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Parteneri media: Rock FM, Cărturești, Cinemap, Zile și Nopți, Movienews, Films in Frame, Urban.ro, Catchy.ro, Munteanu Recomandă, Răsfoiala, AIVImedia.hub, Cinefan, Like5, PRwave, Daily Magazine, Jurnalul de Sâmbătă.

Despre Independența Film

Din 1997, Independența Film aduce în România filme de autor și cinema independent, titluri premiate și voci esențiale ale cinematografiei contemporane. Printre titlurile distribuite de-a lungul anilor, se numără Melancholia (r. Lars von Trier), Climax (r. Gaspar Noé), Parasite (r. Bong Joon-ho), Triangle of Sadness (r. Ruben Östlund), Titane (r. Julia Ducournau), Blue is the Warmest Colour (r. Abdellatif Kechiche), Talk to Her și Parallel Mothers (r. Pedro Almodóvar), Dogtooth (r. Yorgos Lanthimos), I, Daniel Blake (r. Ken Loach) sau The Substance (r. Coralie Fargeat).