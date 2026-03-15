Ziua norocoasă a fiecărei zodii în săptămâna 16–22 martie

Astrologii spun că influențele puternice ale Lunii Noi în Pești, începutul sezonului Berbecului și revenirea lui Mercur în mișcare directă creează oportunități importante pentru noi începuturi.

Luna Nouă în Pești pe 18 martie deschide ușa unor schimbări majore, iar sezonul Berbecului, care începe pe 20 martie, aduce curajul de a acționa. În aceeași zi, Mercur revine în mers direct, chiar în apropierea echinocțiului de primăvară, moment ce simbolizează echilibrul și un nou început.

Astrologii spun că universul oferă oportunități norocoase, dar fiecare persoană își poate crea propriul noroc dacă acționează în direcția dorințelor sale.

Berbec

Ziua norocoasă: vineri, 20 martie

Pentru Berbeci începe sezonul lor zodiacal, odată cu intrarea Soarelui în această zodie. Este momentul ideal pentru a privi spre viitor și pentru a începe proiecte noi. Energia acestei zile aduce curaj și determinare. Nu mai este timpul pentru amânări – acționează și ai încredere în propriile decizii.

Taur

Ziua norocoasă: miercuri, 18 martie

Luna Nouă în Pești poate aduce în viața ta o persoană importantă sau o conexiune neașteptată. Această întâlnire ar putea avea un impact pozitiv asupra planurilor tale. Fii deschis la colaborări și relații noi, deoarece ele pot aduce oportunități de dezvoltare și prosperitate.

Gemeni

Ziua norocoasă: sâmbătă, 21 martie

Universul îți susține planurile profesionale. Aspectele astrologice favorabile dintre Marte și Jupiter îți pot aduce oportunități în carieră sau în plan financiar. Este un moment excelent pentru a face pași importanți spre obiectivele tale.

Rac

Ziua norocoasă: vineri, 20 martie

Sezonul Berbecului îți activează zona carierei și a scopului personal. Este posibil să primești claritate în privința direcției profesionale sau chiar o oportunitate importantă. Această perioadă poate marca începutul unui succes pe termen lung.

Leu

Ziua norocoasă: vineri, 20 martie

Mercur revine în mers direct, aducând claritate și perspective noi. Dacă ai analizat anumite decizii în ultimele săptămâni, acum este momentul să începi să faci planuri concrete. Universul susține pașii pe care îi faci acum.

Fecioară

Ziua norocoasă: duminică, 22 martie

Această zi te invită să te conectezi cu visele și dorințele tale profunde. Conjuncția Soarelui cu Neptun în Berbec te ajută să descoperi ce îți dorești cu adevărat de la viață. Este un moment bun pentru a crede mai mult în propriile visuri.

Balanță

Ziua norocoasă: marți, 17 martie

Conjuncția dintre Lună și Mercur în Pești te ajută să îți analizezi viața și deciziile. Este o perioadă de reflecție în care îți dai seama ce merită cu adevărat energia ta și ce drum trebuie să lași în urmă.

Scorpion

Ziua norocoasă: vineri, 20 martie

Mercur direct îți oferă impulsul de a începe un proiect creativ sau de a face o schimbare importantă în viața ta. Dacă ai o idee pe care o amâni de ceva timp, acum este momentul potrivit să o transformi în realitate.

Săgetător

Ziua norocoasă: duminică, 22 martie

Conjuncția Soarelui cu Neptun aduce energie romantică și inspirație. Această zi te poate ajuta să îți îmbunătățești viața sentimentală sau să îți regăsești entuziasmul pentru proiectele personale.

Capricorn

Ziua norocoasă: vineri, 20 martie

După o perioadă de confuzie sau reflecție, Mercur direct îți aduce claritate. Acum poți merge mai departe cu planurile tale și poți lua decizii importante cu mai multă încredere.

Vărsător

Ziua norocoasă: joi, 19 martie

Sezonul Berbecului îți oferă energia necesară pentru a-ți exprima ideile și pentru a-ți urmări obiectivele. Comunicarea devine cheia succesului, iar claritatea în ceea ce îți dorești te va ajuta să atragi oportunități.

Pești

Ziua norocoasă: sâmbătă, 21 martie

După perioada de Mercur retrograd, lucrurile devin mai clare pentru tine. Aspectul favorabil dintre Marte și Jupiter îți oferă energia necesară pentru a transforma visurile în realitate. Este momentul să ai încredere în tine și să îți urmezi planurile.