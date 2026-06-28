Ziua norocoasă a fiecărei zodii, între 29 iunie și 5 iulie 2026

Luna Plină în Capricorn, intrarea lui Jupiter în Leu și conjuncția dintre Marte și Uranus în Gemeni aduc oportunități neașteptate, transformări și momente care pot schimba direcția vieții.

Berbec – 29 iunie

Curajul de a începe un nou drum

Luna Plină în Capricorn te ajută să înțelegi că este perfect normal să îți schimbi obiectivele pe măsură ce evoluezi. Dacă un vis nu te mai reprezintă, nu este un eșec să renunți la el. Este momentul ideal pentru un nou început profesional sau personal.

Taur – 30 iunie

Jupiter îți transformă viața de familie

Jupiter intră în Leu și îți aduce noroc în plan personal pentru următorul an. Poți lua decizia de a cumpăra o casă, de a renova locuința sau de a face schimbări importante care îți vor îmbunătăți confortul și relațiile cu cei dragi.

Gemeni – 3 iulie

O schimbare care îi va surprinde pe toți

Conjuncția Marte-Uranus în semnul tău aduce una dintre cele mai spectaculoase zile ale anului. Poți lua o decizie radicală, îți poți schimba imaginea sau direcția în viață și vei avea curajul să fii exact așa cum ești, fără să mai cauți aprobarea altora.

Rac – 2 iulie

Apar oportunități de câștig și succes

Lilith și Venus formează un aspect favorabil care te ajută să privești altfel munca și banii. Renunți la compromisuri și începi să construiești viața pe care ți-o dorești. Încrederea în propriile forțe atrage prosperitate.

Leu – 30 iunie

Începe unul dintre cei mai norocoși ani ai vieții tale

Jupiter intră în zodia ta pentru prima dată după 12 ani și deschide un ciclu extraordinar de dezvoltare. Urmează o perioadă excelentă pentru carieră, bani, iubire și proiecte personale. Ai curajul să ieși din zona de confort.

Fecioară – 3 iulie

Cariera poate lua o întorsătură neașteptată

Marte și Uranus aduc schimbări bruște în plan profesional. Chiar dacă la început par incomode, ele te conduc către oportunități pe care altfel nu le-ai fi avut. Universul te împinge exact acolo unde trebuie să fii.

Balanță – 29 iunie

Lași trecutul în urmă

Luna Plină în Capricorn te ajută să renunți la persoane, situații sau convingeri care te-au ținut pe loc. Este începutul unei etape în care vei avea mai mult curaj să îți urmezi destinul.

Scorpion – 30 iunie

Noroc uriaș în carieră

Jupiter activează sectorul succesului profesional și al recunoașterii publice. Următorul an poate aduce promovări, venituri mai mari, călătorii și proiecte importante. Este timpul să îți accepți valoarea.

Săgetător – 3 iulie

Dragostea îți poate schimba viața

Una dintre cele mai intense zile ale anului vine cu surprize în plan sentimental. Marte și Uranus pot aduce o întâlnire neașteptată, o cerere în căsătorie sau o schimbare majoră într-o relație existentă.

Capricorn – 29 iunie

O resetare emoțională

Luna Plină Micromoon are loc chiar în zodia ta și te îndeamnă să renunți la tot ceea ce nu îți mai servește. Nu privi schimbările ca pe niște eșecuri, ci ca pe oportunități de a construi ceva mai bun.

Vărsător – 3 iulie

O veste care îți poate schimba destinul

Marte și Uranus aduc o surpriză majoră. Poate fi vorba despre un nou loc de muncă, o iubire neașteptată, o oportunitate de a pleca în străinătate sau un proiect care îți transformă complet viitorul.

Pești – 30 iunie

Începe un an al succesului profesional

Jupiter îți luminează sectorul muncii și al performanței. Eforturile din ultimii ani încep să fie observate, iar o persoană influentă te poate ajuta să faci un pas important înainte în carieră. Norocul vine prin seriozitate și perseverență.