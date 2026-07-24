Tupeu 2026: magazin online de droguri, cu livrare la domiciliu. Cele mai noi metode de vânzări de stupefiante: prin curier rapid

Dealerii de stupefiante s-au înmulțit în România, iar polițiștii și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) fac aproape în fiecare zi capturi spectaculoase, în toată țara.

Capul rețelei destructurate recent de DIICOT care folosea această metodă are doar 24 de ani, a pus bazele unei afaceri de familie și a livrat doar în București. O altă metodă, mai „balcanică”, este vânzarea „la fereastră”, pe modelul magazinelor de apartament care au apărut imediat după revoluția din 1989. În acest caz, autorii au peste 30 de ani și sunt din Sibiu. Printre cele mai recente capturi de traficanți este și un cuplu de femei din Craiova care foloseau jucăriile de pluș pentru transporturi internaționale. Această metodă este una „clasică”, adesea expusă în filmele polițiste și în documentare TV.

DIICOT a urmărit timp de 6 luni activitatea unui magazin de droguri online, conceput ca o afacere de familie, cu toate actele la zi, doar cu o mare problemă de legalitate, pentru că marfa scoasă la vânzare face obiectul anchetelor penale. Magazinul funcționa și cu program afișat pentru clienți, cu puncte de vânzare și cu livrare la domiciliu – totul la vedere, nu pe site-uri interzise sau pe rețele criptate.

Anchetatorii au urmărit timp de 6 luni magazinul online de droguri cu livrări la domiciliu, începând din ianuarie 2026, pentru a avea o bază de date completă a clienților și suficiente dovezi la dosar, pentru instanță.

Săptămâna aceasta, procurorii de la Structura Centrală a DIICOT au descins la mai multe adrese și au reținut cinci inculpați, după ce au urmărit afacerea cu magazinul online de droguri și livrare la domiciliu timp suficient, pentru a aduna toate datele de care au nevoie.

Magazinul a fost conceput la fel ca orice altă afacere online: cu program de funcționare, ofertă de prețuri, puncte de vânzare - schimbate periodic - și livrări la domiciliu, prin curier rapid. Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și comercializarea, în București, a drogurilor de mare risc și a substanțelor psihoactive.

Magazinul avea și o strategie de marketing bazată pe fidelizarea clienților fideli: aceștia primeau livrare la domiciliu. Pentru cei care comandau mai multă marfă, livrarea era făcută chiar de capul rețelei, însoțit de o gardă de corp. Gruparea se apăra și cu un pistol de tip airsoft cu 60 de proiectile, confiscat de DIICOT, în urma perchezițiilor.

Modele de succes din alte domenii

Surse din Poliția Română au explicat, pentru Jurnalul, că astfel de rețele există de mult timp și, odată cu modernizarea metodelor de vânzări online sau prin curier, s-au descoperit mai multe grupări de crimă organizată care au tratat această infracțiune ca pe o adevărată afacere, uneori și cu acte în regulă – pentru produse și servicii oferite legal, dar la care au adăugat livrarea de stupefiante. Până la apariția acestor metode de livrare prin curier și pe baza comenzilor online, aproape două decenii a fost în top vânzarea de droguri la baruri și la diverse concerte dedicate tinerilor – multe dintre rețele fiind urmărite și destructurate de Poliție și de DIICOT.

Infractorii au început să folosească aceleași modalități de vânzare a mărfurilor interzise precum majoritatea celor care au magazine online, sperând că vor trece neobservați.

„Infractorii se bazează pe crezul că nimeni nu poate verifica un număr foarte mare de comenzi online, iar cei mai tineri au observat o inerție în privința unor produse sau servicii interzise care funcționează de mulți ani în mediul online, iar faptul că acele vânzări ilegale nu au fost oprite i-a determinat să creadă că nu există posibilitatea de control în acest mediu. De exemplu, în cazul descoperit de DIICOT la București vorbim despre un șef al rețelei care are numai 24 de ani. El a gândit afacerea și a coordonat-o. Putem să ne gândim că este unul dintre cei care și-au cumpărat de pe internet aparatură de copiat la examene, care deși este interzisă, se vinde de foarte mult timp pe internet, în magazinele online, există reclame care îi învață pe cei care vor să copieze și cum să utilizeze dispozitivele etc. La fel este și cu vânzarea referatelor și a lucrărilor de licență. Tinerii învață, din toate aceste exemple, că pe internet se poate tranzacționa orice, fără să existe consecințe. E posibil ca după ce a văzut cât de bine funcționează o astfel de afacere online, fără ca vânzătorii să fie prinși, tânărul s-a gândit că poate face ceva similar și cu drogurile, pentru că nu va fi deranjat de Poliție sau de DIICOT”, a explicat, pentru Jurnalul, un psiholog criminalist.

Speranța lor se bazează pe numărul foarte mare de tranzacții zilnice de mărfuri în magazinele online și pe numărul foarte mare de livrări prin curier, la domiciliu – spun polițiștii.

„Ceea ce infractorii nu înțeleg, mai ales în acest domeniu al stupefiantelor, este că dacă nu sunt prinși timp de câteva luni, uneori de câțiva ani, asta nu înseamnă că Poliția și DIICOT nu știu de existența lor sau nu le cunosc modul de operare, ci doar că sunt folosiți pentru a fi prinși capii rețelelor, mai ales a celor internaționale care fac trafic de droguri de mare risc”, mai spune psihologul criminalist.

Afacere cu „punct de lucru” acasă

Și procurorii DIICOT din Sibiu au făcut o captură impresionantă pe 22 iulie: doi traficanți de droguri, cu vârstele de 18 și 33 de ani, care au fost urmăriți din decembrie 2025 până în iulie 2026. Aceștia le vindeau sibienilor mai multe droguri sintetice - MDMB-4en-PINACA, MDMB-BUTINACA, 5F-ADB și 4F-ADMB-BINACA, „punctul de lucru” al afacerii fiind în curtea locuinței inculpatului în vârstă de 33 de ani, cu vânzare de la fereastră.

Cu doar o zi înainte, alt birou teritorial al DIICOT, cel de la Craiova, a avut o captură la fel de bună: două traficante, cu vârstele de 46 și 49 de ani, care se ocupau de trafic de droguri de mare risc internațional. În luna noiembrie 2025, inculpata în vârstă de 49 de ani a încercat să scoată din țară, prin intermediul unei trimiteri poștale către statul Oregon, mai multe comprimate conținând cinolazepam (drog de risc), produs neaprobat pe teritoriul SUA, comprimatele fiind ascunse în interiorul unei jucării de pluș. Drogurile proveneau de la cealaltă femeie – o farmacistă care a avut acces la medicamente ce conțin substanțele psihoactive, precum și posibilitatea de a obține prescripții medicale „justificative” pentru Cinolazepam și Xanax sau Tramadol.

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