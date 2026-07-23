Povestea bunicii de 82 de ani care a introdus „Happy Hour” pentru seniori : „Suntem mai în vârstă, nu mai puțin liberi”

Anita LeBrun, mamă a cinci copii și rezidentă a centrului Amira Choice Champlin, a devenit imaginea unei campanii legislative după ce a aflat că unitatea în care locuiește nu putea organiza oficial evenimente de tip „Happy Hour” din cauza lipsei unei licențe pentru servirea alcoolului.

Pentru ea, problema nu era doar despre un pahar de vin, ci despre păstrarea unor tradiții și libertăți de care s-a bucurat toată viața.

Lupta pentru drepturile seniorilor

LeBrun povestește că, ani la rând, familia sa obișnuia să înceapă „Happy Hour”-ul la ora 17:00, de multe ori cu un pahar de pinot grigio. După mutarea într-un centru de îngrijire asistată, femeia a considerat că rezidenții ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a participa la astfel de momente sociale.

După ce administrația locală a atras atenția centrului asupra faptului că fusese servită șampanie la un eveniment organizat după renovări, conducerea unității a apelat la organizația LeadingAge Minnesota pentru a găsi o soluție.

LeBrun a acceptat să devină vocea acestui demers și a depus mărturie atât în fața Camerei Reprezentanților, cât și în Senatul statului Minnesota.

„Doar pentru că suntem mai în vârstă și locuim într-un centru de îngrijire asistată nu înseamnă că ar trebui să avem mai puține libertăți decât oricine altcineva”, a spus ea în fața legislatorilor.

Legea „Happy Hour” pentru bunici

Eforturile femeii au dat rezultate. Noua legislație adoptată în Minnesota permite centrelor de îngrijire asistată și azilurilor de bătrâni să servească alcool rezidenților și invitaților acestora la evenimente speciale fără a fi necesară o licență permanentă, cu condiția notificării prealabile a autorităților.

La ceremonia de semnare a legii, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a declarat că îmbătrânirea nu ar trebui să însemne renunțarea la tradițiile și libertățile personale.

„Această lege elimină birocrația inutilă și permite comunităților de seniori să creeze mai multe oportunități pentru rezidenți de a sărbători împreună”, a transmis guvernatorul.

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Limitări pentru siguranța seniorilor

Reprezentanții centrului Amira Choice au precizat că rezidenților li s-a permis întotdeauna să consume alcool în camerele proprii și să aducă băuturi la anumite evenimente, însă consumul a fost limitat din motive de siguranță.

Una dintre principalele preocupări este riscul crescut de căderi în rândul persoanelor în vârstă. Din acest motiv, la evenimentele sociale consumul a fost limitat la cel mult două băuturi.

Totuși, susținătorii schimbării legislative consideră că rezidenții trebuie tratați ca adulți care au dreptul de a lua propriile decizii.

„Aceasta este casa lor. Ar trebui să li se permită să participe la consumul legal de alcool, la fel cum ar putea face dacă ar locui în propria casă”, a declarat Erin Huppert de la LeadingAge Minnesota.

O nouă petrecere pentru „superstarul” centrului

După victoria legislativă, comunitatea de la Amira Choice se pregătește pentru o petrecere dedicată rezidenților. Evenimentul este așteptat să fie o celebrare a schimbării obținute de Anita LeBrun, care a devenit cunoscută drept „superstarul” centrului.

Femeia spune că este mândră de rolul jucat în această schimbare și că mesajul ei este simplu: vârsta nu ar trebui să limiteze bucuriile și conexiunile sociale.

„La o băutură împreună putem să ne amintim de momente din viața noastră, de familie, prieteni, experiențe și etape importante pe care le-am trăit”, a spus LeBrun, potrivit bbc.com.