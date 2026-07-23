Camion lovit de tren: Accident feroviar grav cu incendiu între Săcueni Roman și Galbeni

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:00, când trenul IR 1952, operat de Societatea Națională de Transport Feroviar Călători „CFR Călători" S.A. și aflat pe relația Suceava - Constanța, a intrat în coliziune cu un autocamion, la trecerea la nivel cu calea ferată situată la km 323+650, între stațiile Săcueni Roman și Galbeni, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași.

Potrivit CFR, trecerea la nivel respectivă este dotată cu instalație de semnalizare automată, menită să avertizeze participanții la traficul rutier cu privire la apropierea trenurilor.

Autocamionul a luat foc

În urma impactului, autocamionul a luat foc. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență au intervenit la fața locului pentru stingerea incendiului.

Coliziunea a provocat și ruperea liniei de contact pe firul II - instalația care asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor și trenurilor electrice. Potrivit evaluărilor disponibile la ora comunicatului, avaria este de amploare și necesită intervenții tehnice complexe.

Trenul IR 1952 a intrat în coliziune cu un autocamion la o trecere la nivel din județul Bacău. Autocamionul a luat foc, iar linia de contact a fost avariată grav. pic.twitter.com/swMeQw4YOq — Jurnalul (@JurnalulN) July 23, 2026

Pentru remedierea instalațiilor au fost trimise două drezine, îndrumate din Bacău și din Roman. Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași a fost mobilizat pentru evaluarea stării infrastructurii, stabilirea întinderii avariei și organizarea lucrărilor de remediere. Repunerea sub tensiune și reluarea circulației pe firul afectat se vor realiza numai după finalizarea intervențiilor și efectuarea tuturor verificărilor tehnice de siguranță.

La ora emiterii comunicatului, informațiile privind existența unor victime și impactul complet asupra circulației feroviare erau încă în curs de verificare. Cauzele și împrejurările producerii accidentului urmează să fie stabilite de instituțiile competente.

În cadrul campaniei naționale de conștientizare „O clipă, o viață!", CFR S.A. le-a reamintit tuturor conducătorilor auto obligația de a respecta semnalele luminoase și acustice, indicatoarele rutiere și regulile de traversare a căii ferate.

„Fii precaut! Trecerea la nivel nu iartă greșelile!", a transmis compania, care a precizat că va comunica public informațiile relevante privind evoluția situației, pe măsură ce acestea vor fi confirmate.

Articol în curs de actualizare, pe măsură ce apar informații suplimentare despre eventuale victime și despre impactul asupra circulației feroviare.