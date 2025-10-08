Zodia protejată de Sfânta Parascheva, în luna octombrie 2025

Aceasta aduce echilibru interior și claritate nativilor dintr-un anumit semn zodiacal.

Fecioară

Fecioarele sunt binecuvântate în această lună. Vor reuși să vadă mai clar siuația în care se află și vor fi ghidate să acționeze astfel încât să rezolve conflictele.

Vor fi răbdătoare și mai atente la persoanele din jurul lor, astfel că relațiile se vor îmbunătăți iar oportunitățile profesionale vor apărea pe neașteptate.

Totodată, Sfânta Parascheva le va aduce un echilibru financiar. Fecioarele își vor gestiona resursele cu mai multă atenție și se vor îndrepta spre investiții.

iniștea interioară îi va ajuta să ia deciziile potrivite, notează a1.ro.